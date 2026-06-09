Uma homenagem publicada nas redes sociais emocionou internautas ao relatar a perda de uma mãe ocorrida no mesmo dia do casamento da filha. A arquiteta Natália Bonjardim compartilhou uma carta aberta em memória de Nize Bonjardim, que morreu durante a celebração realizada em 24 de maio.

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Moradora de São Paulo, Natália utilizou as redes para expressar o luto e recordar os momentos vividos ao lado da mãe. O relato ganhou grande repercussão pela coincidência trágica entre a cerimônia de casamento e a morte de Nize.