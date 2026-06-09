Uma homenagem publicada nas redes sociais emocionou internautas ao relatar a perda de uma mãe ocorrida no mesmo dia do casamento da filha. A arquiteta Natália Bonjardim compartilhou uma carta aberta em memória de Nize Bonjardim, que morreu durante a celebração realizada em 24 de maio.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Moradora de São Paulo, Natália utilizou as redes para expressar o luto e recordar os momentos vividos ao lado da mãe. O relato ganhou grande repercussão pela coincidência trágica entre a cerimônia de casamento e a morte de Nize.
Antes do ocorrido, a arquiteta havia publicado imagens da cerimônia e agradecido pela presença da mãe em uma das datas mais marcantes de sua vida. As mensagens registravam a alegria da família durante o evento.
Segundo informações divulgadas pela própria família nas redes sociais, Nize passou mal durante a celebração e precisou ser encaminhada para atendimento médico. Apesar dos esforços das equipes de saúde, ela não resistiu. A causa da morte não foi divulgada oficialmente.
Após a publicação da carta aberta, milhares de pessoas manifestaram apoio à arquiteta e à família, compartilhando mensagens de solidariedade diante da perda ocorrida em um momento que seria de comemoração.