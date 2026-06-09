A morte de uma jovem de 21 anos encontrada sem vida nos fundos de uma residência está sendo investigada pela Polícia Civil. O caso gerou grande comoção e mobilizou equipes de perícia, que trabalham para esclarecer as circunstâncias e a causa do óbito.
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O corpo de Thalya Andréya Canhim Nunes foi localizado em uma casa no Bairro Metrópole, em Dracena, no interior de São Paulo. A jovem deixa três filhos, além de familiares e amigos.
Conhecida na cidade, Thalya trabalhou em diferentes atividades ao longo dos últimos anos. Ela teve passagem pelo Ambulatório Médico de Especialidades, atuou em uma sorveteria e também trabalhava como designer de sobrancelhas. Além disso, mantinha um pequeno negócio voltado à produção e venda de marmitas.
Após a localização do corpo, equipes da Polícia Civil e da Polícia Científica realizaram os primeiros levantamentos no imóvel. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal, onde passou por exames periciais.
Segundo as autoridades, os laudos ainda estão em elaboração e serão fundamentais para determinar a causa da morte. Peritos do Instituto de Criminalística também analisaram o local onde a vítima foi encontrada e o material coletado passará a integrar o inquérito policial.
De acordo com informações da investigação, havia lesões no corpo que podem ter sido provocadas por arma branca. Um cadarço também foi encontrado próximo ao pescoço da jovem. Os elementos serão analisados tecnicamente antes de qualquer conclusão oficial.
O companheiro de Thalya, de 24 anos, compareceu espontaneamente à Central de Polícia Judiciária acompanhado por advogado. Ele prestou depoimento, foi submetido a exame cautelar no IML e negou qualquer envolvimento no caso.
As mães da vítima e do companheiro também foram ouvidas pelos investigadores. O celular de Thalya e outros objetos recolhidos na residência foram apreendidos e passarão por perícia.
O velório foi realizado no Velório da Mutuária Dracenense, enquanto o sepultamento ocorreu no Cemitério Municipal de Dracena.
A Polícia Civil informou que as investigações continuam e que ainda não é possível determinar a dinâmica dos fatos ou a causa da morte sem a conclusão dos laudos periciais e demais diligências em andamento.