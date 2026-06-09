A morte de uma jovem de 21 anos encontrada sem vida nos fundos de uma residência está sendo investigada pela Polícia Civil. O caso gerou grande comoção e mobilizou equipes de perícia, que trabalham para esclarecer as circunstâncias e a causa do óbito.

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O corpo de Thalya Andréya Canhim Nunes foi localizado em uma casa no Bairro Metrópole, em Dracena, no interior de São Paulo. A jovem deixa três filhos, além de familiares e amigos.