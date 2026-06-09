Um detento emocionou familiares e pessoas presentes ao participar do velório da própria mãe sob escolta policial e com autorização judicial. O momento de despedida ganhou repercussão nas redes sociais após imagens da homenagem circularem amplamente na internet.
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Durante a cerimônia, o preso foi conduzido ao local acompanhado por agentes de segurança. Algemado, ele se aproximou do caixão e permaneceu por alguns instantes em silêncio, prestando suas últimas homenagens à mãe. O caso aconteceu no Ceará.
A cena foi registrada por pessoas que acompanhavam o velório e rapidamente passou a ser compartilhada nas redes sociais. As imagens despertaram diferentes reações e geraram grande comoção entre internautas.
Além do impacto emocional, o episódio reacendeu discussões sobre os direitos assegurados a pessoas privadas de liberdade, especialmente em situações consideradas excepcionais, como o falecimento de familiares próximos.
A legislação brasileira prevê, em determinadas circunstâncias e mediante autorização da Justiça, a possibilidade de saída escoltada de presos para participação em eventos familiares relevantes, incluindo velórios e sepultamentos.
O caso chamou atenção justamente pelo contraste entre a condição de detento e o momento de vulnerabilidade vivido durante a despedida, evidenciando o lado humano de uma situação marcada pela perda e pelo luto.