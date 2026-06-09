Um detento emocionou familiares e pessoas presentes ao participar do velório da própria mãe sob escolta policial e com autorização judicial. O momento de despedida ganhou repercussão nas redes sociais após imagens da homenagem circularem amplamente na internet.

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Durante a cerimônia, o preso foi conduzido ao local acompanhado por agentes de segurança. Algemado, ele se aproximou do caixão e permaneceu por alguns instantes em silêncio, prestando suas últimas homenagens à mãe. O caso aconteceu no Ceará.