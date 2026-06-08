A morte de uma mulher de 34 anos após buscar atendimento médico gerou questionamentos da família, que acusa a unidade de saúde de negligência. Segundo os parentes, a paciente procurou socorro devido a fortes dores no peito, registrou vídeos denunciando supostas falhas no atendimento e morreu menos de duas horas depois.

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O caso ocorreu na UPA Justinópolis, em Ribeirão das Neves, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. A vítima foi identificada como Brenda Larissa Maia e morreu no último sábado (6).