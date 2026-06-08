A morte de uma mulher de 34 anos após buscar atendimento médico gerou questionamentos da família, que acusa a unidade de saúde de negligência. Segundo os parentes, a paciente procurou socorro devido a fortes dores no peito, registrou vídeos denunciando supostas falhas no atendimento e morreu menos de duas horas depois.
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O caso ocorreu na UPA Justinópolis, em Ribeirão das Neves, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. A vítima foi identificada como Brenda Larissa Maia e morreu no último sábado (6).
Antes de falecer, Brenda enviou gravações para familiares e amigos mostrando áreas da unidade de saúde. Nos vídeos, ela relatava dificuldades para receber atendimento e afirmava que alguns consultórios estavam sem profissionais no momento em que buscava assistência médica.
De acordo com a família, a mulher informou aos profissionais da unidade que possuía problemas cardíacos e que estava sentindo dores intensas na região do peito. Após a morte, os parentes registraram um boletim de ocorrência e solicitaram investigação para esclarecer as circunstâncias do caso.
A repercussão aumentou nas redes sociais após a divulgação das imagens gravadas pela própria paciente pouco antes de morrer. Brenda deixou uma filha de 5 anos.
Em nota oficial, a Prefeitura de Ribeirão das Neves lamentou a morte e informou que determinou a apuração rigorosa dos fatos. Segundo a administração municipal, todas as informações relacionadas ao atendimento serão analisadas para esclarecer o ocorrido.
Ainda conforme o município, após a conclusão das investigações poderão ser adotadas medidas técnicas e jurídicas, caso sejam constatadas irregularidades.