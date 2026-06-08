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SURREAL

Tentou namorar com a vaca, levou coice e morreu

Por Da Redação | Samambaia (DF)
| Tempo de leitura: 1 min
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Pixabay
Tentou namorar com a vaca, levou coice e morreu
Tentou namorar com a vaca, levou coice e morreu

Um homem de 45 anos foi encontrado morto ao lado de uma vaca dentro de um curral, em um caso que chamou a atenção das autoridades. A Polícia Civil investiga as circunstâncias da morte e trabalha com a hipótese de que a vítima tenha sido atingida por um coice do animal.

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O caso ocorreu em janeiro de 2025, em uma propriedade rural localizada no Núcleo Rural Laje da Jibóia, na região de Samambaia, no Distrito Federal, mas voltou a ter viralizar nas redes sociais. O trabalhador foi encontrado desacordado por colegas, que acionaram imediatamente o socorro.

Segundo informações da investigação, a vítima estava sem sinais vitais quando foi localizada ao lado da vaca. Próximo ao corpo, os policiais encontraram uma embalagem de preservativo, enquanto o homem utilizava um preservativo no momento em que foi encontrado.

Testemunhas relataram que o trabalhador havia consumido bebidas alcoólicas no dia anterior. Na manhã da ocorrência, ele teria realizado suas atividades normalmente antes de seguir para o curral.

Como demorou a retornar, colegas decidiram procurá-lo e acabaram encontrando-o caído ao lado do animal. Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram chamadas e tentaram reanimá-lo por aproximadamente uma hora, mas o óbito foi constatado ainda no local.

A Polícia Civil do Distrito Federal apura o caso e aguarda a conclusão dos laudos periciais para esclarecer a dinâmica dos fatos e determinar oficialmente a causa da morte.

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