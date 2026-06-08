Um homem de 45 anos foi encontrado morto ao lado de uma vaca dentro de um curral, em um caso que chamou a atenção das autoridades. A Polícia Civil investiga as circunstâncias da morte e trabalha com a hipótese de que a vítima tenha sido atingida por um coice do animal.

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O caso ocorreu em janeiro de 2025, em uma propriedade rural localizada no Núcleo Rural Laje da Jibóia, na região de Samambaia, no Distrito Federal, mas voltou a ter viralizar nas redes sociais. O trabalhador foi encontrado desacordado por colegas, que acionaram imediatamente o socorro.