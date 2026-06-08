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TRAGÉDIA

Priscila morre atropelada e família descobre gravidez no hospital

Por Da Redação | Mauá (SP)
| Tempo de leitura: 2 min
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Reprodução
Priscila morre atropelada e família descobre gravidez no hospital
Priscila morre atropelada e família descobre gravidez no hospital

A família da servidora pública Priscila Meneses Cabral, de 44 anos, descobriu que ela estava grávida apenas após sua morte, durante os procedimentos para autorizar a doação de órgãos. O desejo da vítima não pôde ser atendido devido à gestação, informação que até então era desconhecida pelos familiares.

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Priscila morreu na última quinta-feira (5), após permanecer internada por cinco dias em decorrência dos ferimentos sofridos em um atropelamento ocorrido em Mauá, na Região Metropolitana de São Paulo. O acidente aconteceu no dia 31 de maio, na Avenida Capitão João.

Segundo as investigações, a vítima estava acompanhada do namorado quando o veículo em que viajavam apresentou problemas mecânicos. O casal retornava de um estabelecimento onde havia assistido à final da Liga dos Campeões da Europa.

De acordo com o depoimento prestado à polícia, o namorado estacionou o carro no acostamento e saiu em busca de ajuda. Priscila permaneceu próxima ao veículo. Pouco tempo depois, ele ouviu um forte impacto e, ao retornar, não encontrou mais a companheira no local onde havia ficado.

O boletim de ocorrência aponta que a servidora foi atingida por uma BMW e arremessada a vários metros de distância. Testemunhas relataram que o motorista deixou o local após o atropelamento sem prestar socorro.

A vítima foi encaminhada ao Hospital Nardini, onde permaneceu internada até não resistir aos ferimentos. O sepultamento ocorreu no domingo (7), em Ribeirão Pires.

Após a confirmação da morte, familiares iniciaram os trâmites para a doação de órgãos, um desejo manifestado anteriormente por Priscila. Durante o processo, foram informados pela equipe médica de que o procedimento não poderia ser realizado porque ela estava grávida. Foi nesse momento que a família tomou conhecimento da gestação.

A Polícia Civil segue investigando as circunstâncias do acidente. Imagens de câmeras de segurança estão sendo analisadas e, segundo informações apuradas pela imprensa, existe a suspeita de que o motorista da BMW participava de um racha com outro veículo no momento da colisão.

Os condutores envolvidos já foram identificados pelas autoridades. A expectativa é que o motorista da BMW seja ouvido pela polícia nos próximos dias, enquanto as investigações prosseguem para esclarecer todos os detalhes do caso.

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