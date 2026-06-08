A família da servidora pública Priscila Meneses Cabral, de 44 anos, descobriu que ela estava grávida apenas após sua morte, durante os procedimentos para autorizar a doação de órgãos. O desejo da vítima não pôde ser atendido devido à gestação, informação que até então era desconhecida pelos familiares.

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Priscila morreu na última quinta-feira (5), após permanecer internada por cinco dias em decorrência dos ferimentos sofridos em um atropelamento ocorrido em Mauá, na Região Metropolitana de São Paulo. O acidente aconteceu no dia 31 de maio, na Avenida Capitão João.