A cantora gospel Ana Clézia morreu na última sexta-feira (5), aos 38 anos, em decorrência de complicações causadas por uma doença hepática. A notícia gerou comoção entre familiares, amigos e admiradores do trabalho desenvolvido pela artista ao longo de sua trajetória na música cristã.
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Natural de Palmas, no Tocantins, Ana Clézia formava uma dupla musical com a irmã, Laudicéia. Juntas, elas se destacaram no cenário gospel regional e conquistaram espaço principalmente em apresentações realizadas em igrejas e eventos religiosos da capital tocantinense.
Entre as músicas mais conhecidas da dupla estão "Deus é com você", "Ele virá", "Lindo céu" e "Não tem lógica", canções que ajudaram a consolidar a presença das irmãs no meio evangélico.
Além da carreira musical, Ana Clézia também atuava na produção de conteúdo digital. Ao lado da irmã, comandava o podcast "Pod Crente", espaço voltado para a divulgação de testemunhos de fé, mensagens de evangelização e reflexões destinadas ao público cristão.
A morte da cantora provocou manifestações de pesar nas redes sociais, onde seguidores e amigos prestaram homenagens e destacaram sua dedicação à música gospel e ao trabalho de evangelização.