A cantora gospel Ana Clézia morreu na última sexta-feira (5), aos 38 anos, em decorrência de complicações causadas por uma doença hepática. A notícia gerou comoção entre familiares, amigos e admiradores do trabalho desenvolvido pela artista ao longo de sua trajetória na música cristã.

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Natural de Palmas, no Tocantins, Ana Clézia formava uma dupla musical com a irmã, Laudicéia. Juntas, elas se destacaram no cenário gospel regional e conquistaram espaço principalmente em apresentações realizadas em igrejas e eventos religiosos da capital tocantinense.