Uma mulher de 36 anos foi detida na noite deste sábado (7) após matar o ex-marido, de 29 anos, com um golpe de faca durante uma situação de violência doméstica. Segundo informações preliminares, ela alegou ter agido em legítima defesa após ser agredida pelo homem.

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O caso foi registrado em Mateus Leme, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. De acordo com relatos obtidos pela imprensa local, a mulher possuía medida protetiva contra o ex-companheiro em razão de agressões anteriores.