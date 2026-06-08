Uma mulher de 36 anos foi detida na noite deste sábado (7) após matar o ex-marido, de 29 anos, com um golpe de faca durante uma situação de violência doméstica. Segundo informações preliminares, ela alegou ter agido em legítima defesa após ser agredida pelo homem.
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O caso foi registrado em Mateus Leme, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. De acordo com relatos obtidos pela imprensa local, a mulher possuía medida protetiva contra o ex-companheiro em razão de agressões anteriores.
Ainda conforme as informações apuradas, o homem teria invadido a residência da ex-companheira por volta das 21h30, entrando pela garagem. Ao perceber a presença dele no imóvel, a mulher tentou acionar a Polícia Militar.
A tentativa de pedir ajuda teria provocado a reação do ex-marido, que arrombou a porta da casa e passou a agredi-la. Durante a confusão, a mulher conseguiu pegar uma faca e atingiu o homem.
Mesmo ferido, ele deixou o local caminhando e percorreu cerca de um quarteirão antes de cair. O óbito foi constatado pouco depois.
A ocorrência foi atendida pelas autoridades, que conduziram a mulher para prestar esclarecimentos. O caso será investigado para apurar as circunstâncias da morte e a eventual configuração de legítima defesa.