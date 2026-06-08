Um homem em situação de rua foi encontrado morto na manhã desta segunda-feira (8), na Estrada do Barreiro, em Taubaté.
A vítima foi identificada como Jorge Divino Moraes, de 48 anos. A Polícia Civil investiga as circunstâncias da morte e aguarda os resultados dos exames periciais para determinar o que aconteceu.
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De acordo com o boletim de ocorrência, o corpo foi localizado por volta das 9h por uma pessoa que seguia para o trabalho e percebeu a vítima caída às margens da estrada. A testemunha acionou a Polícia Militar, que preservou a área até a chegada das equipes responsáveis pela perícia.
Segundo o registro policial, fragmentos de retrovisor foram encontrados próximos ao corpo, o que levantou a hipótese inicial de um possível atropelamento. No entanto, até o momento, não há confirmação sobre a dinâmica da ocorrência nem sobre a causa da morte.
Ocorrência é investigada pela polícia
A ocorrência foi registrada no plantão permanente da Delegacia Seccional de Taubaté. Equipes do Instituto de Criminalística realizaram os trabalhos periciais no local, enquanto o corpo foi encaminhado para exames no IML (Instituto Médico Legal), responsável por apontar a causa da morte.
A Polícia Civil informou que o caso seguirá sob investigação. Os agentes deverão analisar imagens de câmeras de segurança da região, além de buscar testemunhas e informações que possam ajudar a esclarecer se Jorge foi vítima de um atropelamento, se houve omissão de socorro ou se outra circunstância provocou a morte.
Até a conclusão dos laudos, o caso é tratado como morte a esclarecer.