Um grave acidente foi registrado no começo da noite desta segunda-feira (8), na Rodovia dos Tamoios, em São José dos Campos. A colisão aconteceu na altura da entrada para os bairros Interlagos e Torrão de Ouro.
De acordo com as primeiras informações, dois veículos se envolveram no acidente e ficaram destruídos após o impacto. Imagens do local mostram os carros bastante danificados, o que chamou a atenção de motoristas que passavam pelo trecho.
Equipes de resgate da concessionária responsável pela rodovia estiveram no local para prestar o primeiro atendimento e auxiliar na ocorrência.
Até o momento, não há informações oficiais sobre feridos nem sobre as circunstâncias que provocaram o acidente.
O caso deve ser apurado pelas autoridades responsáveis.