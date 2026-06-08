Um grave acidente foi registrado no começo da noite desta segunda-feira (8), na Rodovia dos Tamoios, em São José dos Campos. A colisão aconteceu na altura da entrada para os bairros Interlagos e Torrão de Ouro.

De acordo com as primeiras informações, dois veículos se envolveram no acidente e ficaram destruídos após o impacto. Imagens do local mostram os carros bastante danificados, o que chamou a atenção de motoristas que passavam pelo trecho.

Equipes de resgate da concessionária responsável pela rodovia estiveram no local para prestar o primeiro atendimento e auxiliar na ocorrência.