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ACIDENTE

URGENTE: Acidente grave deixa veículos destruídos em São José

Por Leandro Vaz | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Da redação
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Divulgação/Karine Rafaela
Acidente na rodovia dos Tamoios
Acidente na rodovia dos Tamoios

Um grave acidente foi registrado no começo da noite desta segunda-feira (8), na Rodovia dos Tamoios, em São José dos Campos. A colisão aconteceu na altura da entrada para os bairros Interlagos e Torrão de Ouro.

De acordo com as primeiras informações, dois veículos se envolveram no acidente e ficaram destruídos após o impacto. Imagens do local mostram os carros bastante danificados, o que chamou a atenção de motoristas que passavam pelo trecho.

Equipes de resgate da concessionária responsável pela rodovia estiveram no local para prestar o primeiro atendimento e auxiliar na ocorrência.

Até o momento, não há informações oficiais sobre feridos nem sobre as circunstâncias que provocaram o acidente.

O caso deve ser apurado pelas autoridades responsáveis.

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