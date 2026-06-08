OAB
São José dos Campos receberá a próxima edição da Conferência Regional da Advocacia 2026 da OAB SP (Ordem dos Advogados do Brasil Seção São Paulo). O evento será realizado na próxima sexta-feira (12) e reunirá especialistas para um debate sobre o futuro da advocacia, tecnologia, gestão, marketing e empreendedorismo.
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Conferência
Segundo a OAB SP, a conferência é o maior evento itinerante da advocacia paulista. "O encontro tem como objetivo levar conhecimento, integração institucional e desenvolvimento profissional para diferentes regiões do estado", afirmou a entidade. A abertura do encontro terá a presença de Leonardo Sica, presidente da OAB SP.
Programação
"Durante o encontro, juristas renomados darão aulas magnas e haverá painéis com especialistas. Entre os principais temas da conferência estão: visão de mercado e estratégias para estruturar, fortalecer e expandir a atuação profissional; mentalidade empreendedora; gestão e operação de escritório e marketing e negócios", detalhou a OAB SP.
Evento
O evento é gratuito e será realizado das 8h às 17h, no PIT (Parque de Inovação Tecnológica) de São José dos Campos.