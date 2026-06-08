OAB

São José dos Campos receberá a próxima edição da Conferência Regional da Advocacia 2026 da OAB SP (Ordem dos Advogados do Brasil Seção São Paulo). O evento será realizado na próxima sexta-feira (12) e reunirá especialistas para um debate sobre o futuro da advocacia, tecnologia, gestão, marketing e empreendedorismo.

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Conferência

Segundo a OAB SP, a conferência é o maior evento itinerante da advocacia paulista. "O encontro tem como objetivo levar conhecimento, integração institucional e desenvolvimento profissional para diferentes regiões do estado", afirmou a entidade. A abertura do encontro terá a presença de Leonardo Sica, presidente da OAB SP.