A 7ª edição da Meia Maratona de São José já tem data marcada. A prova será realizada no dia 28 de junho, em São José dos Campos, e faz parte do Circuito Joseense de Corridas de Rua.

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Com 2.000 corredores inscritos, o evento deve reunir participantes com diferentes objetivos. Alguns buscam melhorar seus tempos, outros pretendem completar a primeira prova, enquanto muitos aproveitam a corrida como parte da rotina de atividade física.