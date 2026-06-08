A 7ª edição da Meia Maratona de São José já tem data marcada. A prova será realizada no dia 28 de junho, em São José dos Campos, e faz parte do Circuito Joseense de Corridas de Rua.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Com 2.000 corredores inscritos, o evento deve reunir participantes com diferentes objetivos. Alguns buscam melhorar seus tempos, outros pretendem completar a primeira prova, enquanto muitos aproveitam a corrida como parte da rotina de atividade física.
Os atletas poderão escolher entre percursos de 5 km, 10 km e 21 km. As inscrições continuam abertas pelo site oficial da competição.
A expectativa da organização é receber corredores de várias cidades da região. A prova foi planejada para atender tanto iniciantes quanto atletas experientes que buscam novos resultados na temporada.
Segundo Sylvio Bitencourt, diretor de esportes da Avatar Sports e da Abraceo (Associação dos Organizadores de Corrida de Rua e Esportes Outdoor), a corrida reúne pessoas com motivações diferentes, mas com o mesmo objetivo de cruzar a linha de chegada.
Além da disputa, a edição deste ano também traz a possibilidade de novos recordes nos 21 km. Atualmente, as melhores marcas da prova pertencem a Wilson de Araújo, com 1h08min59s, alcançada em 2024, e a Franciele Monalisa Firme, que completou o percurso em 1h24min31s, em 2023.
A organização informou que o evento contará com estrutura voltada ao atendimento dos participantes durante toda a programação.
Enquanto alguns corredores estarão focados em desempenho e classificação, outros terão como meta concluir mais um desafio pessoal. Essa variedade de histórias costuma marcar cada edição da Meia Maratona de São José.
A resposta sobre possíveis novos recordes será conhecida no dia 28 de junho, quando os participantes ocuparão as ruas de São José dos Campos para mais uma edição da prova.
Serviço
Evento: 7ª Meia Maratona de São José
Data: 28 de junho
Local: São José dos Campos
Percursos: 5 km, 10 km e 21 km
Inscrições: Site oficial da Meia Maratona de São José