A DIG (Delegacia de Investigações Gerais) de Jacareí prendeu um homem condenado por tráfico e apontado como integrante de organização criminosa. Ele foi preso em cumprimento a mandado de busca em um condomínio de luxo na cidade, nesta segunda-feira (8). O homem estava foragido desde 2022 e tinha condenação definitiva de 13 anos de prisão em regime fechado.
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De acordo com a Polícia Civil, a equipe de Homicídios da DIG de Jacareí chegou ao paradeiro do condenado após denúncia anônima e trabalho de campo.
As diligências apontaram que o homem morava em um condomínio de alto padrão. Ele foi localizado pelos investigadores durante a ação policial e levado para a DIG de Jacareí. Os policiais receberam informação sobre o possível esconderijo do foragido. Segundo a Polícia Civil, ele tinha envolvimento com o crime organizado e constava como procurado desde 2022.
Após a denúncia, os agentes da equipe de Homicídios iniciaram trabalho de campo e identificaram o endereço onde ele estaria escondido.
Suspeito tem ligação com caso de repercussão
O homem já havia sido indiciado em 2016 por porte de arma de fogo, tráfico de drogas e falsidade ideológica. Na ocasião, ele foi vinculado a uma grande apreensão feita em uma residência no Jardim Santa Maria, em Jacareí.
Segundo as informações da investigação da época, foram apreendidos 117 quilos de cocaína, 17 quilos de maconha, seis pistolas, uma arma calibre 12 e dois fuzis.
A prisão desta segunda-feira retoma um caso de grande repercussão regional. Em 2016, uma operação contra o tráfico de drogas na zona sul de São José dos Campos resultou na apreensão de mais de R$ 2 milhões em um apartamento em Jacareí.
Na mesma ação, também houve apreensão de grande quantidade de cocaína em outro imóvel no Jardim Santa Maria, além de armas de uso restrito, munições e prisões temporárias.
A operação foi conduzida pelo Gaeco, com apoio da Polícia Militar, e mirava uma estrutura de tráfico com atuação entre São José dos Campos e Jacareí.
Imóveis em Jacareí eram usados por organização
As apurações de 2016 apontavam que imóveis em Jacareí eram usados por integrantes de uma rede criminosa ligada ao tráfico na zona sul de São José dos Campos.
Na época, as investigações também indicavam uso de comércios, como lojas de carros, para possível lavagem de dinheiro do tráfico.
O material apreendido naquele período foi encaminhado para perícia, e parte dos envolvidos respondeu a processos criminais.
A prisão do homem reforça a atuação da DIG de Jacareí no cumprimento de mandados e na localização de procurados pela Justiça.