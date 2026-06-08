A DIG (Delegacia de Investigações Gerais) de Jacareí prendeu um homem condenado por tráfico e apontado como integrante de organização criminosa. Ele foi preso em cumprimento a mandado de busca em um condomínio de luxo na cidade, nesta segunda-feira (8). O homem estava foragido desde 2022 e tinha condenação definitiva de 13 anos de prisão em regime fechado.

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De acordo com a Polícia Civil, a equipe de Homicídios da DIG de Jacareí chegou ao paradeiro do condenado após denúncia anônima e trabalho de campo.