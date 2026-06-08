Uma embarcação pegou fogo em São Sebastião e uma pessoa foi resgatada no mar, por outra embarcação, nesta segunda-feira (8).

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De acordo com o GBMar (Grupamento de Bombeiros Marítimo), a corporação foi acionada, por intermédio da Marinha do Brasil, para atender ocorrência envolvendo uma embarcação em chamas nas proximidades do município de São Sebastião.