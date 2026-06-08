Uma embarcação pegou fogo em São Sebastião e uma pessoa foi resgatada no mar, por outra embarcação, nesta segunda-feira (8).
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De acordo com o GBMar (Grupamento de Bombeiros Marítimo), a corporação foi acionada, por intermédio da Marinha do Brasil, para atender ocorrência envolvendo uma embarcação em chamas nas proximidades do município de São Sebastião.
Veja o vídeo do incêndio aqui.
Segundo informações preliminares, uma pessoa que se estava a bordo da embarcação teria conseguido abandonar o local e sido resgatada por outra embarcação que navegava nas proximidades.
No entanto, até o momento, não há confirmação oficial sobre o estado de saúde da vítima ou sobre a existência de outras pessoas envolvidas.
“As equipes de emergência acompanham a ocorrência e realizam o levantamento de informações para melhor avaliação da situação. A ocorrência permanece em andamento”, informou o GBMar.