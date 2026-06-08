Após horas de angústia e mobilização nas redes sociais, Leonardo Silva de Souza, de 39 anos, foi encontrado com vida nesta segunda-feira (8). A informação foi confirmada pela família, que havia divulgado um apelo em busca de notícias do morador do bairro Santa Cecília 2, em São José dos Campos.

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A esposa de Leonardo, Raquel Leite, havia relatado que ele deixou a residência por volta das 18h de domingo (7) e, desde então, não havia feito contato com familiares, o que gerou preocupação entre parentes e amigos.