A possibilidade de retirada do Bom Prato Móvel do bairro Santana, na zona norte de São José dos Campos, mobilizou moradores e gerou apreensão entre os que dependem diariamente das refeições oferecidas pelo programa.

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A mudança estava prevista para acontecer nesta semana e fazia parte do cronograma de rotatividade da unidade móvel, mas uma nova decisão do Governo do Estado alterou os planos.