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ALIMENTAÇÃO

SJC: Bom Prato Móvel vai sair de Santana? Entenda o caso

Por Luyse Camargo | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 2 min
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Divulgação/PMSCJ
Bom Prato Móvel permanecerá em Santana por mais quatro meses
Bom Prato Móvel permanecerá em Santana por mais quatro meses

A possibilidade de retirada do Bom Prato Móvel do bairro Santana, na zona norte de São José dos Campos, mobilizou moradores e gerou apreensão entre os que dependem diariamente das refeições oferecidas pelo programa.

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A mudança estava prevista para acontecer nesta semana e fazia parte do cronograma de rotatividade da unidade móvel, mas uma nova decisão do Governo do Estado alterou os planos.

Entenda o caso

Moradores da região iniciaram uma mobilização por meio de abaixo-assinado para pedir a permanência do serviço em Santana. A preocupação surgiu após a divulgação de que o caminhão do Bom Prato Móvel deixaria a Praça Monsenhor Luiz Gonçaga Alves Cavalheiro na próxima sexta-feira (12) para atender outro bairro da cidade.

O receio da comunidade era perder um serviço considerado essencial para famílias em situação de vulnerabilidade social. Atualmente, cerca de 300 almoços são distribuídos diariamente no local pelo valor simbólico de R$ 1.

Diante da repercussão, a SEDS (Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado de São Paulo) informou que a unidade permanecerá em Santana pelos próximos quatro meses.

Segundo o Governo do Estado, a decisão foi tomada após estudos técnicos que apontaram a região como uma das áreas com maior necessidade de atendimento alimentar em São José dos Campos. Com isso, o cronograma de transferência foi suspenso temporariamente.

Como funciona o atendimento

A operação segue sem alterações. As refeições continuam sendo preparadas na unidade fixa do Bom Prato, localizada na rua Rubião Júnior, no Centro de São José dos Campos, e transportadas até Santana em caminhões adaptados para preservar a qualidade e a temperatura dos alimentos.

O cardápio inclui arroz, feijão, salada, proteína, fruta e bebida, mantendo o preço popular de R$ 1,00 por almoço.

Próximos passos

O Bom Prato Móvel foi criado com uma proposta itinerante. Diferentemente das unidades fixas, o caminhão muda periodicamente de endereço para ampliar o acesso da população de diferentes regiões ao programa.

Inicialmente, a previsão era de que a estrutura fosse transferida para outro bairro ainda neste mês. No entanto, a alta demanda registrada em Santana e os indicadores sociais da região pesaram na decisão de manter o atendimento.

Permanência no local é temporária

Apesar da permanência temporária estar garantida, o futuro da unidade móvel ainda será definido. A Secretaria de Desenvolvimento Social informou que realizará novos levantamentos para identificar outras regiões da cidade com demanda por atendimento alimentar.

Com a conclusão desses estudos, será decidido se o Bom Prato Móvel continuará em Santana ou será transferido para outro bairro.

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