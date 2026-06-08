O Centro Cultural Sesi São José dos Campos recebe o espetáculo "Sob o Céu de Paris". A produção traz aos palcos a atriz Miriam Mehler, que celebra 90 anos de vida e mais de seis décadas de carreira no teatro nacional.
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Com apresentações na quinta (11) e sexta-feira (12), às 20h, e no domingo (14), em duas sessões (16h e 19h), o evento tem entrada gratuita com classificação indicativa de 14 anos.
A trama
A montagem traz no elenco Miriam Mehler, Rosana Maris e Walter Breda.
A narrativa cruza a história de uma família com as transformações da cidade de São Paulo a partir da década de 1950, abordando a decadência urbana e os impactos da ditadura militar na vida cotidiana. O espetáculo propõe uma reflexão profunda sobre memória, racismo estrutural, pertencimento, identidade e envelhecimento.
Ingressos
Para reservar ingressos, interessados devem se cadastrar no portal Meu Sesi pelo site oficial.
O Centro Cultural Sesi São José dos Campos fica na avenida Cidade Jardim, nº 4.389, Bosque dos Eucaliptos.