O Centro Cultural Sesi São José dos Campos recebe o espetáculo "Sob o Céu de Paris". A produção traz aos palcos a atriz Miriam Mehler, que celebra 90 anos de vida e mais de seis décadas de carreira no teatro nacional.

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Com apresentações na quinta (11) e sexta-feira (12), às 20h, e no domingo (14), em duas sessões (16h e 19h), o evento tem entrada gratuita com classificação indicativa de 14 anos.

A trama