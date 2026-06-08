No Dia dos Namorados, o trio Amadeus sobe ao palco do Sesc São José dos Campos para apresentar clássicos do rock em versões para harpa, violão de 7 cordas e violino.

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No repertório, músicas dos Beatles, Queen, Metallica, Led Zeppelin, Pink Floyd e outros recebem uma nova roupagem com os artistas Fábio Amadeus (voz e violão), Marcelle Amadeus (voz lírica e harpa) e Rafael Marcenes (violino).