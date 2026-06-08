09 de junho de 2026
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SHOW GRATUITO

Clássicos do rock ganham versão para harpa e violino em SJC

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Trio Amadeus
Trio Amadeus

No Dia dos Namorados, o trio Amadeus sobe ao palco do Sesc São José dos Campos para apresentar clássicos do rock em versões para harpa, violão de 7 cordas e violino. 

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No repertório, músicas dos Beatles, Queen, Metallica, Led Zeppelin, Pink Floyd e outros recebem uma nova roupagem com os artistas Fábio Amadeus (voz e violão), Marcelle Amadeus (voz lírica e harpa) e Rafael Marcenes (violino).

O show é gratuito no espaço de convivência a partir das 19h30. O Sesc fica na avenida Adhemar de Barros, nº 999, na Vila Adyana, em São José dos Campos.

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