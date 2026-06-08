A PRF (Polícia Rodoviária Federal) encerrou a Operação Corpus Christi, que teve cinco dias de duração durante o feriado prolongado. Nesse período, foram intensificadas as ações de fiscalização com radares e reforço do efetivo em pontos estratégicos, com o objetivo de prevenir sinistros de trânsito. O balanço preliminar aponta 80 acidentes de trânsito com seis mortes e 81 feridos nas rodovias federais paulistas.
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Os números ainda são preliminares e, além de sinistros, contabilizam ações de fiscalização que resultaram em autuações.
Em São Paulo, 4.561 pessoas, 3.855 veículos e 37 ônibus de transporte foram abordados. Entre as autuações estão:
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Excesso de velocidade: 1.744 motoristas foram flagrados dirigindo acima do limite permitido.
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Ultrapassagens proibidas: 202 motoristas foram autuados por manobras em trechos proibidos.
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Lei do descanso: 72 motoristas profissionais foram multados por descumprimento das pausas obrigatórias de descanso estabelecidas em lei.
Uso do celular: 66 condutores foram flagrados utilizando ou manuseando o telefone celular enquanto dirigiam.
Embriaguez ao volante: 27 motoristas foram autuados por direção após consumo de bebidas alcoólicas ou por recusa ao teste do bafômetro.
Em todo o Brasil, foram registrados 24.212 veículos acima da velocidade, 4.277 ultrapassagens proibidas e 3.283 autuações pelo não uso do cinto de segurança ou da cadeirinha.
Também foram realizados 75.413 testes de alcoolemia em todo o país, resultando em 879 autuações por embriaguez e 69 prisões em flagrante.