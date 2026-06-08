A PRF (Polícia Rodoviária Federal) encerrou a Operação Corpus Christi, que teve cinco dias de duração durante o feriado prolongado. Nesse período, foram intensificadas as ações de fiscalização com radares e reforço do efetivo em pontos estratégicos, com o objetivo de prevenir sinistros de trânsito. O balanço preliminar aponta 80 acidentes de trânsito com seis mortes e 81 feridos nas rodovias federais paulistas.

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Os números ainda são preliminares e, além de sinistros, contabilizam ações de fiscalização que resultaram em autuações.