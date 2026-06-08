09 de junho de 2026
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VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

Jacareí: Pais acionam PM contra o filho por agredir a companheira

Por Da redação | Jacareí
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Imagem ilustrativa
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Um homem de 27 anos foi preso em flagrante por violência doméstica, lesão corporal e ameaça. A ocorrência foi registrada no domingo (7) na rua Ciro dos Anjos, no bairro Vila Branca, em Jacareí, após acionamento da polícia pelos pais dele, que presenciaram as agressões à sua companheira. Ela recusou medida protetiva e atribuiu o crime ao uso de álcool.

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Violência doméstica

Após discutir com os pais por dívidas com agiotas, o homem agrediu a companheira, pegando-a pelo pescoço, jogando-a no chão e ameaçando-a de morte. A vítima, também de 27 anos, sofreu uma lesão no dedo anelar e no pescoço, tendo perdido a unha. "Eu vou te matar" e "Eu vou te pegar", disse ele durante as agressões.

A mulher foi encaminhada à Santa Casa e, posteriormente, à delegacia para depoimento. Ela recusou medida protetiva e atribuiu o comportamento do companheiro ao uso de álcool. Segundo ela, ele nunca havia se comportado assim e é um bom pai, não pretendendo se afastar dele. O casal se relaciona há mais de um ano e tem uma filha de um ano e dois meses.

Prisão

Ele foi preso em flagrante por violência doméstica, ameaça e lesão corporal qualificada.

Apesar de a vítima ter recusado a medida protetiva de urgência, o delegado ratificou a prisão em flagrante. Por se tratar de um crime de lesão corporal qualificada no âmbito da Lei Maria da Penha, a ação penal é incondicionada, o que significa que o processo seguirá em andamento independentemente da vontade ou do perdão da vítima.

O indiciado foi mantido sob custódia e colocado à disposição da Justiça, enquanto o Ministério Público foi formalmente notificado para a adoção das medidas legais cabíveis.

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