Um homem de 27 anos foi preso em flagrante por violência doméstica, lesão corporal e ameaça. A ocorrência foi registrada no domingo (7) na rua Ciro dos Anjos, no bairro Vila Branca, em Jacareí, após acionamento da polícia pelos pais dele, que presenciaram as agressões à sua companheira. Ela recusou medida protetiva e atribuiu o crime ao uso de álcool.

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Violência doméstica

Após discutir com os pais por dívidas com agiotas, o homem agrediu a companheira, pegando-a pelo pescoço, jogando-a no chão e ameaçando-a de morte. A vítima, também de 27 anos, sofreu uma lesão no dedo anelar e no pescoço, tendo perdido a unha. "Eu vou te matar" e "Eu vou te pegar", disse ele durante as agressões.