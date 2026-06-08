Dois cães da raça pitbull escaparam de uma república de estudantes em Lorena e avançaram contra uma mulher que caminhava com a cadela pela rua Hepacaré, no Centro. O caso aconteceu na manhã de quinta-feira (4) e foi registrado pela Polícia Civil no sábado (6), como omissão de cautela na guarda ou condução de animais.

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Segundo o boletim de ocorrência, a mulher de 57 anos caminhava com sua cadela por volta das 11h30 quando dois cães da raça pitbull escaparam de uma residência usada como república de estudantes e avançaram contra ela e o animal.