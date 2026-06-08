Dois cães da raça pitbull escaparam de uma república de estudantes em Lorena e avançaram contra uma mulher que caminhava com a cadela pela rua Hepacaré, no Centro. O caso aconteceu na manhã de quinta-feira (4) e foi registrado pela Polícia Civil no sábado (6), como omissão de cautela na guarda ou condução de animais.
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Segundo o boletim de ocorrência, a mulher de 57 anos caminhava com sua cadela por volta das 11h30 quando dois cães da raça pitbull escaparam de uma residência usada como república de estudantes e avançaram contra ela e o animal.
A vítima relatou que tentou proteger a cadela, colocando-a sobre o capô de um veículo estacionado. Mesmo assim, os cães investiram contra o animal. Os pitbulls colocaram a tutora e a cadela em situação de risco, segundo o relato à Polícia Civil.
Diante da possibilidade de também ser atacada, a mulher abandonou momentaneamente o animal no capô e subiu parcialmente em uma cerca próxima, enquanto gritava por socorro.
Após alguns instantes, pessoas saíram da residência e tentaram conter os cães. A vítima afirmou que, por causa do abalo emocional, não conseguiu dar mais características dos responsáveis.
Vítima diz que cães já teriam atacado gato
Depois do ataque, a mulher conseguiu recuperar a cadela e voltou para casa, onde pediu ajuda à filha.
Segundo o BO, a filha foi até a república e também conversou em um imóvel vizinho. Um morador teria informado que câmeras de segurança registraram o ataque e também outro episódio anterior envolvendo os mesmos cães, que teriam atacado um gato na via pública.
O morador teria se prontificado a fornecer as imagens mediante apresentação do número do boletim de ocorrência.
Caso foi registrado como omissão de cautela
O caso dos pitbulls em Lorena foi registrado como contravenção penal de omissão de cautela na guarda ou condução de animais.
A vítima afirmou que não conhece a identidade dos responsáveis pelos cães. Ela disse saber apenas que o imóvel é ocupado por um grupo de estudantes.
Também relatou que, após o ocorrido, não teriam sido adotadas providências eficazes para impedir nova fuga dos animais.
A investigação deve identificar os responsáveis pelos cães e verificar as imagens citadas no boletim.
A apuração também deve confirmar se houve ataques anteriores e se os animais ficaram novamente em situação de risco para pedestres, moradores e outros pets. O caso foi encaminhado ao distrito policial responsável pela área do fato.