09 de junho de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
ATAQUE NA RUA

Pitbulls escapam de república e atacam mulher com cão em Lorena

Por Jesse Nascimento | Lorena
| Tempo de leitura: 2 min
Facebook Whatsapp Twitter
Google Maps
Caso foi registrado na rua Hepacaré, em Lorena
Caso foi registrado na rua Hepacaré, em Lorena

Dois cães da raça pitbull escaparam de uma república de estudantes em Lorena e avançaram contra uma mulher que caminhava com a cadela pela rua Hepacaré, no Centro. O caso aconteceu na manhã de quinta-feira (4) e foi registrado pela Polícia Civil no sábado (6), como omissão de cautela na guarda ou condução de animais.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Segundo o boletim de ocorrência, a mulher de 57 anos caminhava com sua cadela por volta das 11h30 quando dois cães da raça pitbull escaparam de uma residência usada como república de estudantes e avançaram contra ela e o animal.

A vítima relatou que tentou proteger a cadela, colocando-a sobre o capô de um veículo estacionado. Mesmo assim, os cães investiram contra o animal. Os pitbulls colocaram a tutora e a cadela em situação de risco, segundo o relato à Polícia Civil.

Diante da possibilidade de também ser atacada, a mulher abandonou momentaneamente o animal no capô e subiu parcialmente em uma cerca próxima, enquanto gritava por socorro.

Após alguns instantes, pessoas saíram da residência e tentaram conter os cães. A vítima afirmou que, por causa do abalo emocional, não conseguiu dar mais características dos responsáveis.

Vítima diz que cães já teriam atacado gato

Depois do ataque, a mulher conseguiu recuperar a cadela e voltou para casa, onde pediu ajuda à filha.

Segundo o BO, a filha foi até a república e também conversou em um imóvel vizinho. Um morador teria informado que câmeras de segurança registraram o ataque e também outro episódio anterior envolvendo os mesmos cães, que teriam atacado um gato na via pública.

O morador teria se prontificado a fornecer as imagens mediante apresentação do número do boletim de ocorrência.

Caso foi registrado como omissão de cautela

O caso dos pitbulls em Lorena foi registrado como contravenção penal de omissão de cautela na guarda ou condução de animais.

A vítima afirmou que não conhece a identidade dos responsáveis pelos cães. Ela disse saber apenas que o imóvel é ocupado por um grupo de estudantes.

Também relatou que, após o ocorrido, não teriam sido adotadas providências eficazes para impedir nova fuga dos animais.

A investigação deve identificar os responsáveis pelos cães e verificar as imagens citadas no boletim.

A apuração também deve confirmar se houve ataques anteriores e se os animais ficaram novamente em situação de risco para pedestres, moradores e outros pets. O caso foi encaminhado ao distrito policial responsável pela área do fato.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários