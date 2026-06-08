A RMVale exportou US$ 3,68 bilhões (R$ 19,05 bilhões) nos primeiros cinco meses de 2026 e registrou uma alta de 5,76% na comparação com igual período do ano passado, quando as exportações chegaram a US$ 3,48 bilhões (R$ 18,01 bilhões). Os dados são do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços.

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No mesmo período, a região importou US$ 3,83 bilhões (R$ 19,84 bilhões) e teve um aumento de 21,53% frente ao valor importado no mesmo período do ano passado, de US$ 3,15 bilhões (R$ 16,33 bilhões).