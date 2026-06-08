A RMVale exportou US$ 3,68 bilhões (R$ 19,05 bilhões) nos primeiros cinco meses de 2026 e registrou uma alta de 5,76% na comparação com igual período do ano passado, quando as exportações chegaram a US$ 3,48 bilhões (R$ 18,01 bilhões). Os dados são do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços.
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No mesmo período, a região importou US$ 3,83 bilhões (R$ 19,84 bilhões) e teve um aumento de 21,53% frente ao valor importado no mesmo período do ano passado, de US$ 3,15 bilhões (R$ 16,33 bilhões).
Com isso, a balança comercial da RMVale fechou os cinco primeiros meses de 2026 com déficit de US$ 154,46 milhões (R$ 798,59 milhões). De janeiro a maio de 2025, a região registrou superávit de US$ 325 milhões (R$ 1,68 bilhão).
Segundo economistas, as tarifas anunciadas pelo governo dos Estados Unidos e as guerras da Ucrânia e no Irã impactaram a balança comercial da região.
Cidades
Entre os municípios mais exportadores da RMVale, Ilhabela, Pindamonhangaba e Taubaté aumentaram as exportações em 2026, enquanto São José dos Campos e Jacareí tiveram redução.
Maior exportadora do Vale, São José dos Campos vendeu US$ 1,09 bilhão de janeiro a maio de 2026, redução de 3% frente ao valor exportado no ano passado, em igual período: US$ 1,13 bilhão.
Principal exportadora de petróleo, Ilhabela aumentou em 7% as vendas ao exterior neste ano comparado ao ano passado: US$ 901,78 milhões contra US$ 841,67 milhões.
Jacareí registrou queda de 14% nas exportações neste ano: US$ 249,17 milhões contra US$ 290,46 milhões nos primeiros cinco meses do ano passado.
Outras cidades conseguiram aumentar as exportações, como Pindamonhangaba (31,61%) e Taubaté (11,96%). Na primeira, as vendas passaram de US$ 467,36 milhões para US$ 615,07 milhões. Em Taubaté, o valor subiu de US$ 312,07 milhões para US$ 349,40 milhões.
Também exportadora de petróleo, São Sebastião teve queda de 16% nas vendas, com US$ 176,30 milhões ante US$ 209,98 milhões em 2025.
Saldo da balança
A redução nas exportações fez com que São José dos Campos fechasse os cinco primeiros meses do ano com déficit de US$ 183,31 milhões na balança comercial. Taubaté também teve saldo negativo de US$ 130,80 milhões.
Pindamonhangaba obteve um superávit de US$ 330,98, Jacareí de US$ 80,99 e Ilhabela de US$ 901,75 – a cidade quase não registra importações. Já São Sebastião fechou o período com déficit de US$ 535,21 milhões.