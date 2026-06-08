A Prefeitura de Caraguatatuba emitiu uma nota oficial de alerta à população sobre um golpe aplicado por meio do aplicativo WhatsApp. Criminosos estão se passando por servidores da Secretaria Municipal de Habitação para extorquir dinheiro de moradores, prometendo a entrega de imóveis do programa habitacional.

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Como funciona o golpe

De acordo com a administração, os golpistas entram em contato com as vítimas e informam que elas foram contempladas em sorteio de casa própria. Para a liberação das chaves, eles exigem depósitos bancários via Pix, com valores entre R$ 10 mil e R$ 50 mil. Após o pagamento, as vítimas são orientadas a ir à sede da Secretaria para retirar as chaves, momento em que descobrem a fraude.