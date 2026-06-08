A Prefeitura de Caraguatatuba emitiu uma nota oficial de alerta à população sobre um golpe aplicado por meio do aplicativo WhatsApp. Criminosos estão se passando por servidores da Secretaria Municipal de Habitação para extorquir dinheiro de moradores, prometendo a entrega de imóveis do programa habitacional.
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Como funciona o golpe
De acordo com a administração, os golpistas entram em contato com as vítimas e informam que elas foram contempladas em sorteio de casa própria. Para a liberação das chaves, eles exigem depósitos bancários via Pix, com valores entre R$ 10 mil e R$ 50 mil. Após o pagamento, as vítimas são orientadas a ir à sede da Secretaria para retirar as chaves, momento em que descobrem a fraude.
A Prefeitura esclarece que nem a administração municipal nem a Secretaria de Habitação realizam sorteios de moradias ou cobram qualquer tipo de taxa ou depósito financeiro para a aquisição de imóveis.
Cadastros em vigência
Os procedimentos oficiais em andamento são os cadastros de famílias residentes em áreas de risco. Esses moradores serão os beneficiados com 252 apartamentos já em construção no bairro Perequê-Mirim.
O projeto é uma parceria legítima entre a Prefeitura de Caraguatatuba, a CDHU (Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo) e a BRZ Empreendimentos.
Denúncia
Em caso de abordagem semelhante, a orientação é para não realizar nenhuma transferência ou pagamento via Pix. O cidadão deve registrar uma denúncia imediatamente junto à Polícia Militar ou à Polícia Civil.
Para esclarecer dúvidas ou confirmar informações sobre cadastros habitacionais, a população deve procurar os canais oficiais:
Telefone: (12) 3885-1600.
Endereço presencial: Sede da Secretaria de Habitação - avenida Guaporé, nº 955, bairro Indaiá.