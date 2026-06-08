Para quem está em busca de recolocação no mercado de trabalho, o PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) de São José dos Campos inicia a semana com 457 vagas abertas nesta segunda-feira (8). As oportunidades englobam diversos setores e contemplam candidatos com e sem experiência prévia.

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A área de serviços lidera as contratações, com forte demanda para o cargo de operador de teleatendimento ativo (telemarketing), que soma 265 postos de trabalho. Desse total, 235 vagas para ampla concorrência e 30 vagas exclusivas para pessoas com deficiência (PCD).