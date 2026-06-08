Para quem está em busca de recolocação no mercado de trabalho, o PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) de São José dos Campos inicia a semana com 457 vagas abertas nesta segunda-feira (8). As oportunidades englobam diversos setores e contemplam candidatos com e sem experiência prévia.
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A área de serviços lidera as contratações, com forte demanda para o cargo de operador de teleatendimento ativo (telemarketing), que soma 265 postos de trabalho. Desse total, 235 vagas para ampla concorrência e 30 vagas exclusivas para pessoas com deficiência (PCD).
O comércio e o segmento de alimentação também aparecem com volume expressivo de contratações.
Estão disponíveis 21 vagas para atendente de lanchonete, 21 para vendedor pracista e 12 para atendente de lojas. Já nos setores industrial e técnico, os principais destaques ficam por conta das funções de soldador manual, com 13 vagas, motorista operador de betoneira, com 10, e montador de estruturas metálicas, com 5 oportunidades.
A listagem completa com todas as profissões disponíveis pode ser consultada diretamente no portal oficial da Prefeitura de São José dos Campos (clique aqui).
Como se candidatar
Os interessados devem comparecer à sede do PAT, localizada na Praça Afonso Pena, 175, no Centro. O atendimento ao público é realizado de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h, e todos os serviços são oferecidos gratuitamente tanto para os trabalhadores quanto para as empresas parceiras.
Vale lembrar que o painel de vagas é atualizado diariamente no site da Prefeitura, sempre a partir das 18h.
A orientação é que o candidato verifique os requisitos na internet antes de ir ao posto presencial. Caso o perfil seja compatível com a vaga, basta comparecer ao local levando um documento de identidade com foto e a carteira de trabalho (seja na versão física ou digital). Levar um currículo atualizado também ajuda no processo.