09 de junho de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
PRESO NOVAMENTE

Liberado após furto à residência, homem furta celular em Caçapava

Por Da redação | Caçapava
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução
Imagem ilustrativa
Imagem ilustrativa

Um homem foi liberado pela polícia após furto a residências em Caçapava. Após a liberação, foi novamente preso em flagrante por furto de um celular. A ocorrência foi registrada por volta das 15h no domingo (7).

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A polícia foi acionada para atendimento a uma ocorrência de furto no interior de um veículo estacionado na Vila Pantaleão. De posse das características do autor, as equipes em diligência o localizaram no bairro Vila Menino Jesus.

Ele havia sido liberado momentos antes, após condução por envolvimento em furto de residências no bairro Tataúba. Em sua posse, foi encontrado o celular furtado. Foi novamente conduzido ao Distrito Policial de Caçapava, onde confessou o crime e permaneceu preso em flagrante, à disposição da Justiça.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários