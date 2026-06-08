Um homem foi liberado pela polícia após furto a residências em Caçapava. Após a liberação, foi novamente preso em flagrante por furto de um celular. A ocorrência foi registrada por volta das 15h no domingo (7).

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A polícia foi acionada para atendimento a uma ocorrência de furto no interior de um veículo estacionado na Vila Pantaleão. De posse das características do autor, as equipes em diligência o localizaram no bairro Vila Menino Jesus.