Em greve, servidores municipais de Taubaté realizam nesta segunda-feira (8) um ato na Câmara e uma caminhada até a Prefeitura, a partir das 8h.



Segundo nota oficial do Sindserv Taubaté, haverá concentração, passeata até a Prefeitura e arrecadação de alimentos não perecíveis para o FUSSTA (Fundo Social de Solidariedade de Taubaté).

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