Em greve, servidores municipais de Taubaté realizam nesta segunda-feira (8) um ato na Câmara e uma caminhada até a Prefeitura, a partir das 8h.
Segundo nota oficial do Sindserv Taubaté, haverá concentração, passeata até a Prefeitura e arrecadação de alimentos não perecíveis para o FUSSTA (Fundo Social de Solidariedade de Taubaté).
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O sindicato informou que, na última quarta-feira (3), os servidores aprovaram a continuidade da greve. A paralisação afeta serviços públicos municipais e segue sem acordo entre a categoria e a administração.
Servidores aprovaram continuidade da greve por unanimidade
De acordo com a nota oficial do Sindserv, a continuidade da greve foi aprovada por unanimidade em assembleia realizada no dia 3 de junho.
A categoria reivindica reposição inflacionária, melhorias em benefícios, revisão de pontos da carreira e mudanças relacionadas a aposentados.
A greve começou depois de reuniões sem acordo. A Prefeitura informou que vai descontar os dias parados dos servidores que aderirem ao movimento.
Servidor tem expectativa de nova negociação
Em nota, o sindicato diz que permanece disponível para uma nova mesa de negociação.
A entidade afirma que, se houver proposta da Prefeitura, ela será levada para apreciação da categoria em nova assembleia. Só depois disso poderá haver eventual encerramento da greve.
Principais reivindicações dos servidores de Taubaté
Segundo o Sindserv, a categoria cobra reposição inflacionária de 9,43%, referente às perdas acumuladas nos últimos dois anos. Os servidores também pedem implementação do auxílio-transporte, reajuste do auxílio-alimentação e ajuste imediato da base de cálculo da progressão de carreira.
A pauta ainda inclui regularização do pagamento dos adicionais de insalubridade, periculosidade e risco de vida, melhoria das condições de trabalho, implementação do “Descongela”, pagamento da licença-prêmio e revisão da contribuição previdenciária dos aposentados.
Greve tem decisão judicial sobre 70% dos servidores em atividade
A paralisação ocorre sob decisão judicial que determinou a manutenção de 70% dos servidores municipais em atividade durante a greve.
A Prefeitura informou anteriormente que adotava medidas para manter os serviços públicos e reduzir impactos à população. Também comunicou que algumas UBSs funcionavam com atendimento reduzido, conforme adesão ao movimento.
Até agora, a administração não divulgou um balanço completo com números de adesão, lista de unidades afetadas ou impacto por secretaria.
Nota da prefeitura
No fim da noite de domingo, a Prefeitura divulgou uma nota oficial, dizendo estar aberta a negociar com a categoria.
"A Prefeitura de Taubaté informa que continua aberta para as negociações com o Sindicato e que se colocou à disposição para uma reunião com o presidente da Câmara Municipal nesta segunda-feira, com melhor horário disponível ao presidente do Legislativo.
A administração reforça ainda que a expectativa é de que todos os serviços municipais funcionem nesta segunda-feira, 8 de junho, e que haja um efetivo mínimo de 70% dos servidores em todas as atividades da prefeitura, respeitando a decisão judicial da última semana e minimizando os impactos na população de Taubaté.
Apesar da decisão judicial que determina o efetivo mínimo de atendimento, é possível que alguns serviços continuem sendo parcialmente impactados, em especial setores da educação e saúde básica, com readequação de equipes bem como alterações no funcionamento regular de acordo com a presença dos servidores nos postos de trabalho".