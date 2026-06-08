09 de junho de 2026
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MANDADO DE PRISÃO

SJC: Homem se esconde em forro para fugir da PM, mas acaba preso

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Imagem ilustrativa
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Um homem procurado pela Justiça por roubo foi localizado e preso na rua Scorpius, Jardim Satélite, em São José dos Campos. A prisão ocorreu no sábado (6), quando policiais militares da Força Tática do 46º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) foram informados sobre seu paradeiro.

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O suspeito tentou fugir se escondendo no forro de uma residência, mas foi visto e capturado. Nada de ilícito foi localizado com ele, mas, em consulta aos sistemas policiais, constataram-se dois mandados de prisão em aberto, de forma que ele foi conduzido à Central de Flagrantes, onde permaneceu preso à disposição da Justiça.

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