Um homem foi preso por violência doméstica no bairro Jardim Iracema, em São José dos Campos.
A ocorrência foi registrada por volta das 20h40 de sábado (6).
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No local, a mulher relatou agressões por parte do companheiro.
Ambos foram conduzidos à DDM (Delegacia de Defesa da Mulher). Ela prestou depoimento e ele permaneceu preso por violência doméstica, lesão corporal e injúria e aguarda à disposição da Justiça.