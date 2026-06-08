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VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

Homem agride companheira e acaba preso no Jardim Iracema, em SJC

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: < 1 min
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Divulgação/PM
Homem é preso após agredir mulher em São José dos Campos
Homem é preso após agredir mulher em São José dos Campos

Um homem foi preso por violência doméstica no bairro Jardim Iracema, em São José dos Campos.

A ocorrência foi registrada por volta das 20h40 de sábado (6).

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No local, a mulher relatou agressões por parte do companheiro.

Ambos foram conduzidos à DDM (Delegacia de Defesa da Mulher). Ela prestou depoimento e ele permaneceu preso por violência doméstica, lesão corporal e injúria e aguarda à disposição da Justiça.

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