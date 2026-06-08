Um homem foi preso por violência doméstica no bairro Jardim Iracema, em São José dos Campos.

A ocorrência foi registrada por volta das 20h40 de sábado (6).

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