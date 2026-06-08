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DESAPARECIDO

Onde está Leonardo? Pai de 4 filhos desaparece em SJC

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
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Arquivo pessoal/ cedida por família
Leonardo Silva de Souza não voltou para casa
Leonardo Silva de Souza não voltou para casa

Raquel Leite e seus quatro filhos buscam notícias de Leonardo Silva de Souza. Segundo ela, o esposo, de 39 anos, deixou a residência no bairro Santa Cecília 2, em São José dos Campos, por volta das 18h de domingo (7) e não entrou mais em contato.

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"Ele saiu de cabeça quente devido a alguns problemas e pressões recentes, e estamos todos muito preocupados com ele. Estamos em casa, eu e nossos 4 filhos pequenos, aguardando por notícias. Ele sabe das minhas condições e da necessidade de voltar para os nossos filhos", afirma Raquel.

Quem tiver qualquer informação sobre o Leonardo, pode entrar em contato pelo telefone (12) 98196-6013.

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