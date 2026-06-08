Raquel Leite e seus quatro filhos buscam notícias de Leonardo Silva de Souza. Segundo ela, o esposo, de 39 anos, deixou a residência no bairro Santa Cecília 2, em São José dos Campos, por volta das 18h de domingo (7) e não entrou mais em contato.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

"Ele saiu de cabeça quente devido a alguns problemas e pressões recentes, e estamos todos muito preocupados com ele. Estamos em casa, eu e nossos 4 filhos pequenos, aguardando por notícias. Ele sabe das minhas condições e da necessidade de voltar para os nossos filhos", afirma Raquel.