Dois carros atropelaram um bovino na rodovia Carvalho Pinto (SP-070), no trecho de Caçapava, no final da tarde deste domingo (7). Nenhum dos motoristas ficou ferido.

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De acordo com a Artesp (Agência de Transporte do Estado de São Paulo), o atropelamento ocorreu na altura do km 121 da rodovia, no sentido oeste.