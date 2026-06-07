Dois carros atropelaram um bovino na rodovia Carvalho Pinto (SP-070), no trecho de Caçapava, no final da tarde deste domingo (7). Nenhum dos motoristas ficou ferido.
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De acordo com a Artesp (Agência de Transporte do Estado de São Paulo), o atropelamento ocorreu na altura do km 121 da rodovia, no sentido oeste.
Segundo informações colhidas no local, o condutor de um veículo KIA Sportage trafegava pela faixa 1 quando, sem tempo de frenagem, atropelou um bovino que atravessava a pista.
Na sequência, o condutor de um carro HB20 não conseguiu desviar do animal e também atropelou o bovino. Os dois motoristas saíram ilesos dos acidentes, sem ferimentos.
Houve interdição parcial da rodovia no trecho do acidente em razão do atendimento. Por volta de 18h30, havia cerca de três quilômetros de congestionamento no local.
O bovino não resistiu aos impactos e morreu no local, segundo a Artesp. Às 19h53 foi aberta ordem de serviço para sepultamento do animal. Os veículos envolvidos no acidente foram removidos por guincho para ponto de apoio na rodovia.