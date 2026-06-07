Ocorrência de alta complexidade mobilizou equipes do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) de São Sebastião na noite de sábado (6), após uma colisão entre duas motocicletas em Cambury, Costa Sul do município.
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O acidente resultou em cinco vítimas, entre elas pacientes com traumas graves, e exigiu uma ampla operação de resgate envolvendo quatro viaturas e diferentes níveis de suporte assistencial.
Ao chegarem ao local, as equipes se depararam com vítimas que exigiam intervenção imediata. Entre os casos mais graves estavam duas pessoas com lesões severas em membros inferiores. Uma delas sofreu amputação traumática de um membro inferior, enquanto outra apresentou fratura exposta na perna.
Outra vítima apresentava escoriações e encontrava-se consciente e estável, enquanto uma quarta pessoa havia sido projetada para uma ribanceira às margens da rodovia, ampliando a complexidade da operação de resgate.
Quatro viaturas do Samu no atendimento
Para atender a ocorrência foram mobilizadas a Unidade de Suporte Avançado (USA 01), duas Unidades de Suporte Básico (USB 01 e USB 02) e uma unidade de Suporte Intermediário de Vida (SIV 01), estrutura acionada em situações que exigem múltiplos atendimentos simultâneos e gerenciamento avançado da cena.
Durante o trabalho das equipes, um segundo acidente foi registrado no local. Uma motocicleta colidiu contra a lateral traseira da ambulância de suporte avançado que participava do atendimento da ocorrência principal. Apesar dos danos materiais causados ao veículo, nenhum profissional do SAMU sofreu ferimentos.
A situação exigiu rápida reorganização operacional para garantir a continuidade da assistência às vítimas. Em razão da indisponibilidade momentânea da ambulância avançada após a colisão secundária, parte dos atendimentos foi redistribuída entre as demais equipes, sem comprometimento da resposta de emergência.
As vítimas socorridas foram estabilizadas no local e encaminhadas em código de urgência ao Hospital de Clínicas de São Sebastião.