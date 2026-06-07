Ocorrência de alta complexidade mobilizou equipes do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) de São Sebastião na noite de sábado (6), após uma colisão entre duas motocicletas em Cambury, Costa Sul do município.

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O acidente resultou em cinco vítimas, entre elas pacientes com traumas graves, e exigiu uma ampla operação de resgate envolvendo quatro viaturas e diferentes níveis de suporte assistencial.