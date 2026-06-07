09 de junho de 2026
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SJC: Homem é preso ameaçando moradores com facão no Galo Branco

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Imagem ilustrativa
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Um homem armado com um facão foi preso por ameaça e resistência no bairro Residencial Galo Branco, em São José dos Campos.

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A ocorrência foi registrada na noite de sábado (6), após várias solicitações ao Copom (Centro de Operações da Polícia Militar) informando de que o suspeito ameaçava moradores e tentava invadir uma residência.

No local, policiais militares da Força Tática do 1º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) o encontraram golpeando o portão da casa enquanto ameaçava os moradores que se refugiaram no interior do imóvel.

Ele foi contido e preso, sendo encaminhado à Central de Polícia Judiciária, onde permaneceu à disposição da Justiça.

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