Um homem armado com um facão foi preso por ameaça e resistência no bairro Residencial Galo Branco, em São José dos Campos.

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A ocorrência foi registrada na noite de sábado (6), após várias solicitações ao Copom (Centro de Operações da Polícia Militar) informando de que o suspeito ameaçava moradores e tentava invadir uma residência.