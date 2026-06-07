Um homem armado com um facão foi preso por ameaça e resistência no bairro Residencial Galo Branco, em São José dos Campos.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
A ocorrência foi registrada na noite de sábado (6), após várias solicitações ao Copom (Centro de Operações da Polícia Militar) informando de que o suspeito ameaçava moradores e tentava invadir uma residência.
No local, policiais militares da Força Tática do 1º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) o encontraram golpeando o portão da casa enquanto ameaçava os moradores que se refugiaram no interior do imóvel.
Ele foi contido e preso, sendo encaminhado à Central de Polícia Judiciária, onde permaneceu à disposição da Justiça.