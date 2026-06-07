Ana Beatriz, de 18 anos, está desaparecida desde a noite da última sexta-feira (5). Segundo relatos de familiares, a jovem foi vista pela última vez em um bar, no bairro Chácaras Reunidas, onde teria se envolvido em uma discussão com o ex-namorado.

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Após o desentendimento, Ana Beatriz deixou o local a pé e, pouco depois, aceitou carona na garupa da motocicleta de um rapaz desconhecido. Desde então, ela não fez mais contato e não se tem notícias sobre o seu paradeiro.