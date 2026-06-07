09 de junho de 2026
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DISCUTIU COM O EX

Onde está Ana Beatriz? Jovem some após carona de moto em SJC

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
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Acervo pessoal
Ana Beatriz, de 18 anos, está desaparecida em São José dos Campos
Ana Beatriz, de 18 anos, está desaparecida em São José dos Campos

Ana Beatriz, de 18 anos, está desaparecida desde a noite da última sexta-feira (5). Segundo relatos de familiares, a jovem foi vista pela última vez em um bar, no bairro Chácaras Reunidas, onde teria se envolvido em uma discussão com o ex-namorado.

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Após o desentendimento, Ana Beatriz deixou o local a pé e, pouco depois, aceitou carona na garupa da motocicleta de um rapaz desconhecido. Desde então, ela não fez mais contato e não se tem notícias sobre o seu paradeiro.

No momento do desaparecimento, ela vestia uma blusa preta e uma calça cinza.

Como ajudar?

A família busca informações. Se você viu Ana Beatriz ou sabe de algo que possa ajudar a localizá-la, entre em contato pelo telefone: (12) 98261-2623 ou acione a Polícia Militar pelo 190.

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