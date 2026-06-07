Um homem foi preso em flagrante e três adolescentes foram apreendidos após roubo a passageiros de um ônibus da Linha Verde, em São José dos Campos. A ocorrência foi registrada na noite de sexta-feira (5), quando a GCM (Guarda Civil Municipal) foi acionada. Dois jovens foram ameaçados, agredidos e feridos levemente por uma tesoura. Um celular roubado foi restituído e drogas foram apreendidas.
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O roubo
O ônibus seguia no sentido Vale Sul, quando vítimas que viajavam na área aos fundos foram abordadas pelo grupo que, inicialmente, tentava trocar balas por um boné e por peças de roupa.
Após a recusa, os suspeitos passaram a intimidar as vítimas. Um dos adolescentes usou uma tesoura para ameaçar dois menores, que também foram agredidos. O roubo continuou quando as vítimas desembarcaram do ônibus. Os autores seguiram os adolescentes, continuaram as agressões e, em seguida, fugiram.
Abordagem e apreensões
A Guarda Civil Municipal localizou o grupo próximo a um posto de combustível, na região do Bosque Imperial. Ao perceber a aproximação da viatura, um dos adolescentes jogou no chão o celular roubado de uma das vítimas, um aparelho da marca Samsung, que foi recuperado.
Durante a abordagem, foram localizadas porções de maconha, crack e cocaína com um dos adolescentes, além de R$ 190,65 em dinheiro e a tesoura apontada como arma usada no roubo.
A Polícia Civil registrou lesões leves nas vítimas, compatíveis com o uso de arma branca.
Prisão
O adulto preso mentiu sobre a própria idade durante a abordagem, afirmando ser adolescente para evitar a responsabilização criminal, mas foi autuado em flagrante por roubo majorado, tráfico de drogas com causa de aumento por envolvimento de adolescentes, corrupção de menores e falsa identidade.
Os três adolescentes foram apreendidos por atos infracionais análogos a roubo majorado e tráfico de drogas. O trio foi encaminhado à Fundação Casa e ficou à disposição do Ministério Público e do Judiciário.
O caso foi apresentado na Central de Polícia Judiciária (CPJ) de São José dos Campos.