Um homem foi preso em flagrante e três adolescentes foram apreendidos após roubo a passageiros de um ônibus da Linha Verde, em São José dos Campos. A ocorrência foi registrada na noite de sexta-feira (5), quando a GCM (Guarda Civil Municipal) foi acionada. Dois jovens foram ameaçados, agredidos e feridos levemente por uma tesoura. Um celular roubado foi restituído e drogas foram apreendidas.

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O roubo

O ônibus seguia no sentido Vale Sul, quando vítimas que viajavam na área aos fundos foram abordadas pelo grupo que, inicialmente, tentava trocar balas por um boné e por peças de roupa.