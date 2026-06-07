Um homem foi preso por receptação ao ser abordado na Vila Guarani, em São José dos Campos, com um celular produto de furto. A prisão ocorreu na sexta-feira (5) na rua Antônio Friggi.

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Policiais militares do 1º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) o abordaram e localizaram com ele um aparelho Motorola G26 com queixa de furto.