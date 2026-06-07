09 de junho de 2026
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FURTO

Comprou celular online e foi preso por receptação em SJC

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Motorola G26, produto de furto, foi recuperado em São José dos Campos
Motorola G26, produto de furto, foi recuperado em São José dos Campos

Um homem foi preso por receptação ao ser abordado na Vila Guarani, em São José dos Campos, com um celular produto de furto. A prisão ocorreu na sexta-feira (5) na rua Antônio Friggi.

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Policiais militares do 1º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) o abordaram e localizaram com ele um aparelho Motorola G26 com queixa de furto.

Questionado sobre a procedência, ele afirmou ter comprado o celular online por R$ 350.

Pesquisas aos sistemas revelaram que o suspeito já possuía antecedentes pelo mesmo crime. Ele foi encaminhado à Central de Polícia Judiciária, onde permaneceu à disposição da Justiça.

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