O Festival Sertanejo de São Sebastião 2026 está com inscrições abertas para intérpretes nas categorias solo e dupla. O evento acontece em 13 e 14 de julho, no Complexo Turístico Rua da Praia, em São Sebastião, e é direcionado a artistas amadores e profissionais.

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A iniciativa visa ampliar acesso à arte, valorizar artistas regionais e incentivar políticas públicas na área cultural.