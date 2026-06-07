09 de junho de 2026
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MÚSICA

Festival abre inscrição para artistas sertanejos

Por Da redação | São Sebastião
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/PMSS
Inscrições abertas para o Festival Sertanejo de São Sebastião 2026
Inscrições abertas para o Festival Sertanejo de São Sebastião 2026

O Festival Sertanejo de São Sebastião 2026 está com inscrições abertas para intérpretes nas categorias solo e dupla.  O evento acontece em 13 e 14 de julho, no Complexo Turístico Rua da Praia, em São Sebastião, e é direcionado a artistas amadores e profissionais. 

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A iniciativa visa ampliar acesso à arte, valorizar artistas regionais e incentivar políticas públicas na área cultural.

Interessados devem ler as regras de participação e realizar a inscrição online até dia 15 de junho. O formulário está disponível no site da Fundass (Fundação Educacional e Cultural ‘Deodato Sant’Anna’), organizadora do evento.

Clique aqui para saber mais.

 

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