Três homens foram presos em flagrante na Vila Sahy, Costa Sul de São Sebastião, após roubarem uma van de entregas. A prisão e a recuperação das mercadorias ocorreram poucas horas após o crime, na manhã de sábado (6), com apoio do sistema de monitoramento Smart São Sebá, que rastreou a ação e coordenou as polícias Militar e Municipal até o paradeiro dos suspeitos.
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Monitoramento
O crime ocorreu enquanto o motorista da van distribuía encomendas pelo bairro.
Toda a abordagem foi capturada em tempo real pelas câmeras do COI (Centro de Operações Integradas). As imagens e informações foram compartilhadas imediatamente com as viaturas que realizavam o patrulhamento na região, o que permitiu um cerco policial rápido.
Ao perceber a chegada dos policiais, um dos criminosos tentou fugir e se esconder em uma residência próxima, mas acabou detido junto com os outros dois comparsas.
Apreensões
No local, as equipes recuperaram diversos equipamentos eletrônicos, eletrodomésticos e encomendas de clientes. Além dos produtos roubados, os policiais apreenderam porções de drogas que serão submetidas à perícia técnica.
Prisões
Entre os suspeitos, o jovem W.S.S., de 22 anos, foi indiciado por roubo qualificado e tráfico de drogas. Já A.A.S., de 22 anos, e A.S.S., de 21 anos, responderão por roubo qualificado. A Polícia Civil mantém as investigações para apurar o envolvimento de outros criminosos no assalto.