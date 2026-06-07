Três homens foram presos em flagrante na Vila Sahy, Costa Sul de São Sebastião, após roubarem uma van de entregas. A prisão e a recuperação das mercadorias ocorreram poucas horas após o crime, na manhã de sábado (6), com apoio do sistema de monitoramento Smart São Sebá, que rastreou a ação e coordenou as polícias Militar e Municipal até o paradeiro dos suspeitos.

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Monitoramento

O crime ocorreu enquanto o motorista da van distribuía encomendas pelo bairro.