Com a chegada das temperaturas mais baixas na Serra da Mantiqueira, o Restaurante Donna Pinha promove mais uma edição do Festival Queijos e Vinhos, em Santo Antônio do Pinhal. A programação segue até 31 de julho e reúne pratos elaborados com ingredientes da região, acompanhados por diferentes opções de vinhos.

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O evento acontece em um dos períodos mais movimentados do turismo na serra e busca valorizar produtos locais e receitas tradicionais adaptadas ao clima do inverno. O cardápio foi desenvolvido pela chef e sommelier Anouk Migotto, que preparou sugestões voltadas à harmonização entre gastronomia e vinhos.