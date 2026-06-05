05 de junho de 2026
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ANDRÉ AQUINO

Festival de Queijos e Vinhos movimenta temporada em Santo Antônio

Por André Aquino | Chef de cozinha
| Tempo de leitura: 2 min
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Divulgação
Festival de Queijos e Vinhos movimenta temporada em Santo Antônio
Festival de Queijos e Vinhos movimenta temporada em Santo Antônio

Com a chegada das temperaturas mais baixas na Serra da Mantiqueira, o Restaurante Donna Pinha promove mais uma edição do Festival Queijos e Vinhos, em Santo Antônio do Pinhal. A programação segue até 31 de julho e reúne pratos elaborados com ingredientes da região, acompanhados por diferentes opções de vinhos.

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O evento acontece em um dos períodos mais movimentados do turismo na serra e busca valorizar produtos locais e receitas tradicionais adaptadas ao clima do inverno. O cardápio foi desenvolvido pela chef e sommelier Anouk Migotto, que preparou sugestões voltadas à harmonização entre gastronomia e vinhos.

Entre os destaques estão pratos como Truta Montanha, Medalhão Montanha, preparações com queijo brie e os tradicionais fondues, que ganham espaço especial durante a temporada.

A carta de vinhos também integra a experiência, incluindo rótulos nacionais e internacionais disponíveis na adega climatizada do restaurante. Entre as sugestões está o Vinho Donna, desenvolvido para acompanhar os pratos servidos durante o festival.

Segundo Anouk Migotto, o inverno é uma época que favorece experiências gastronômicas mais acolhedoras.

“O inverno é um momento muito especial para a gastronomia da serra. Criamos um menu pensado para acolher, aquecer e proporcionar momentos inesquecíveis à mesa”, afirma.

O restaurante também mantém uma proposta voltada à valorização dos produtores da Mantiqueira, utilizando ingredientes fornecidos por agricultores da região, como hortaliças, ervas, folhas e queijos artesanais. O cardápio conta ainda com opções veganas.

Recentemente, o Donna Pinha apareceu entre os destaques do prêmio Travellers’ Choice 2025, promovido pela plataforma Tripadvisor com base nas avaliações dos usuários. O restaurante ficou na quinta colocação da categoria "Noite Romântica" e na 18ª posição entre os estabelecimentos voltados à culinária vegana e vegetariana.

Mais informações sobre o festival e o cardápio completo podem ser consultadas no site oficial do restaurante. O atendimento ocorre por ordem de chegada.

Serviço

Restaurante Donna Pinha

Avenida Antônio Joaquim de Oliveira, 647 – Centro – Santo Antônio do Pinhal (SP)

Funcionamento

  • Almoço: diariamente, das 11h às 17h

  • Fechado às quartas-feiras para manutenção

  • Jantar: quintas, sextas e sábados até 23h

  • Domingos até 18h

    • Informações: (12) 3666-2669

    Instagram: @donnapinha

    Site: www.donnapinha.com.br

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