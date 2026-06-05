Com a chegada das temperaturas mais baixas na Serra da Mantiqueira, o Restaurante Donna Pinha promove mais uma edição do Festival Queijos e Vinhos, em Santo Antônio do Pinhal. A programação segue até 31 de julho e reúne pratos elaborados com ingredientes da região, acompanhados por diferentes opções de vinhos.
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O evento acontece em um dos períodos mais movimentados do turismo na serra e busca valorizar produtos locais e receitas tradicionais adaptadas ao clima do inverno. O cardápio foi desenvolvido pela chef e sommelier Anouk Migotto, que preparou sugestões voltadas à harmonização entre gastronomia e vinhos.
Entre os destaques estão pratos como Truta Montanha, Medalhão Montanha, preparações com queijo brie e os tradicionais fondues, que ganham espaço especial durante a temporada.
A carta de vinhos também integra a experiência, incluindo rótulos nacionais e internacionais disponíveis na adega climatizada do restaurante. Entre as sugestões está o Vinho Donna, desenvolvido para acompanhar os pratos servidos durante o festival.
Segundo Anouk Migotto, o inverno é uma época que favorece experiências gastronômicas mais acolhedoras.
“O inverno é um momento muito especial para a gastronomia da serra. Criamos um menu pensado para acolher, aquecer e proporcionar momentos inesquecíveis à mesa”, afirma.
O restaurante também mantém uma proposta voltada à valorização dos produtores da Mantiqueira, utilizando ingredientes fornecidos por agricultores da região, como hortaliças, ervas, folhas e queijos artesanais. O cardápio conta ainda com opções veganas.
Recentemente, o Donna Pinha apareceu entre os destaques do prêmio Travellers’ Choice 2025, promovido pela plataforma Tripadvisor com base nas avaliações dos usuários. O restaurante ficou na quinta colocação da categoria "Noite Romântica" e na 18ª posição entre os estabelecimentos voltados à culinária vegana e vegetariana.
Mais informações sobre o festival e o cardápio completo podem ser consultadas no site oficial do restaurante. O atendimento ocorre por ordem de chegada.
Serviço
Restaurante Donna Pinha
Avenida Antônio Joaquim de Oliveira, 647 – Centro – Santo Antônio do Pinhal (SP)
Funcionamento
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Almoço: diariamente, das 11h às 17h
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Fechado às quartas-feiras para manutenção
Jantar: quintas, sextas e sábados até 23h
Domingos até 18h
Informações: (12) 3666-2669