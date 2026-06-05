Acolher porque cada pessoa importa, cuidar com respeito, empatia e dignidade e transformar oportunidades que geram novos caminhos, garantindo cidadania, autoestima e reconstrução de histórias de vida e laços familiares. Com este objetivo, a Prefeitura de São José dos Campos lançou o programa São José Social.

A exemplo do programa São José Unida, que une as forças de segurança com o objetivo de reduzir a criminalidade, o São José Social terá trabalho integrado com apoio das entidades e da população.

Com a liderança da Prefeitura, serão desenvolvidas ações coordenadas entre os poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, entidades sociais e religiosas, além de voluntários, para atenção aos usuários de drogas em situação de rua.

O programa integra o Plano de Gestão 2025-2028 com o objetivo de melhorar a vida das pessoas em situação de vulnerabilidade social.

Reuniões de trabalho serão realizadas para definir novas estratégias de atuação, com a presença de lideranças religiosas, dos três poderes e de entidades sociais.

Novidades

Além do trabalho de acolhimento e orientação às pessoas em situação de rua, a Prefeitura também realiza ações implementadas na cidade.

Abordagem Saúde social

O programa conta com vans do apoio social, as equipes de educadores sociais e assistentes sociais e uma enfermeira do Complexo de Saúde Mental Francisca Júlia para cuidar da saúde das pessoas em situação de rua.

As equipes fazem curativos, testes rápidos, vacinas, verificação de sinais vitais, entrega de medicação diária, encaminhamento para especialidades e tratamento de tuberculose e outras doenças.

CAM (Centro de Apoio ao Migrante)

Espaço para atendimento social aos migrantes em situação de rua que desembarcam no município, na Rodoviária Nova. Eles recebem acolhimento, orientação e a possibilidade de se reencontrarem com a família na sua cidade de origem.

SAI (Serviço de Acolhimento Integrado)

O Serviço de Acolhimento Integrado, abrigo diferenciado mantido pela Prefeitura de São José dos Campos no Torrão de Ouro, na região sul, tem sido fundamental para a recuperação completa dos 30 homens ali acolhidos após anos vivendo nas ruas da cidade.

O equipamento público oferece acolhimento humanizado com completa infraestrutura e equipe multidisciplinar formada por assistentes sociais, psicólogos e cuidadores, entre outros profissionais.