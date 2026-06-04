Humor e drama são destaques da programação cultural de São José dos Campos neste fim de semana. Entre sexta-feira (5) e domingo (7), o público poderá conferir espetáculos de comédia, teatro dramático, stand-up e musical clássico infantil.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A agenda reúne nomes como Vitória Strada, Daniel Rocha, Allex Cardozo e Afonso Padilha, além da montagem “Rapunzel”, no Teatro Colinas.

Sexta-feira