Humor e drama são destaques da programação cultural de São José dos Campos neste fim de semana. Entre sexta-feira (5) e domingo (7), o público poderá conferir espetáculos de comédia, teatro dramático, stand-up e musical clássico infantil.
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A agenda reúne nomes como Vitória Strada, Daniel Rocha, Allex Cardozo e Afonso Padilha, além da montagem “Rapunzel”, no Teatro Colinas.
Sexta-feira
Na programação de sexta-feira, às 20h, o palco recebe Vitória Strada, Daniel Rocha, Thaisa Damous e Tom Prado com a comédia “10 Maneiras Incríveis de Destruir Seu Casamento”. O espetáculo apresenta esquetes independentes que retratam situações comuns da vida a dois, transformando conflitos cotidianos em cenas de humor e identificação imediata.
Sábado
No sábado, às 20h, é a vez de “dEUs sUjO”, protagonizado por Allex Cardozo. A peça acompanha a trajetória de Riobaldo, personagem que simboliza os rios e a relação humana com a natureza, em uma narrativa marcada por reflexões sobre a existência, vulnerabilidade e consciência coletiva.
Domingo
Já no domingo, o humorista Afonso Padilha apresenta stand-up “Como Nossos Pais”. O show reflete sobre os desafios da vida adulta, as comparações entre gerações e as inseguranças enfrentadas por quem busca equilibrar responsabilidades, finanças e projetos pessoais. As sessões acontecem às 19h e às 21h.
Infantil
No sábado e domingo às 15h, a criançada poderá curtir o musical "Rapunzel”, que conta a história da jovem de longas tranças que sonha em conhecer o mundo, em uma adaptação voltada para toda a família.
Ingressos
Os ingressos estão disponíveis no site oficial e na bilheteria do Teatro Colinas, localizada na Avenida São João, 2000, Jardim das Colinas, em São José dos Campos.
O teatro fica na avenida São João, nº 2000, Jardim das Colinas, São José dos Campos.