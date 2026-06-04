04 de junho de 2026
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Sala sensorial amplia inclusão na rede de ensino municipal de SJC

Por Prefeitura de São José dos Campos | OVALE BrandStudio
| Tempo de leitura: 1 min
Minha São José
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Cláudio Vieira/PMSJC

A Prefeitura entregou a primeira sala sensorial da rede de ensino municipal. O novo espaço foi implantado na EMEFI Hélio Walter Bevilacqua, no bairro Jardim Bandeirantes, e representa um avanço significativo nas práticas de educação inclusiva e no cuidado com o desenvolvimento dos estudantes. 

Voltada ao atendimento de crianças com necessidades educacionais especiais, como Transtorno do Espectro Autista (TEA), Síndrome de Down e Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH), a sala foi planejada para oferecer um ambiente mais acolhedor, seguro e estimulante, capaz de atender diferentes perfis e necessidades de aprendizagem.

Muito mais do que um espaço físico, a sala sensorial é um ambiente multidisciplinar que integra recursos pedagógicos e tecnológicos para promover o desenvolvimento das habilidades sensoriais, motoras e comunicacionais.Entre os recursos disponíveis estão sistemas de iluminação por fibra óptica, colunas de bolhas com iluminação em cores, painéis sensoriais táteis e superfícies interativas que respondem ao toque, além de um piano sensorial que transforma estímulos em sons.

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