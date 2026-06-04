A Prefeitura entregou a primeira sala sensorial da rede de ensino municipal. O novo espaço foi implantado na EMEFI Hélio Walter Bevilacqua, no bairro Jardim Bandeirantes, e representa um avanço significativo nas práticas de educação inclusiva e no cuidado com o desenvolvimento dos estudantes.

Voltada ao atendimento de crianças com necessidades educacionais especiais, como Transtorno do Espectro Autista (TEA), Síndrome de Down e Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH), a sala foi planejada para oferecer um ambiente mais acolhedor, seguro e estimulante, capaz de atender diferentes perfis e necessidades de aprendizagem.

Muito mais do que um espaço físico, a sala sensorial é um ambiente multidisciplinar que integra recursos pedagógicos e tecnológicos para promover o desenvolvimento das habilidades sensoriais, motoras e comunicacionais.Entre os recursos disponíveis estão sistemas de iluminação por fibra óptica, colunas de bolhas com iluminação em cores, painéis sensoriais táteis e superfícies interativas que respondem ao toque, além de um piano sensorial que transforma estímulos em sons.