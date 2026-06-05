A Plaenge Campinas recebeu a visita de Paolo Dellachá, novo CEO da renomada empresa italiana de design Pininfarina, acompanhado de sua equipe. A comitiva foi recepcionada pelos executivos da Plaenge Fernando Fabian (Diretor Corporativo), Felipe Fabian (Superintendente Regional) e Thiago Garcia (Gerente de Novos Negócios).

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Durante a visita, o grupo conheceu a estrutura da Central de Apartamentos Decorados, o escritório da operação em Campinas e a sala imersiva do Plaenge Design by Pininfarina, empreendimento de luxo lançado em 2025 no bairro Cambuí. O encontro reforça a relevância da parceria entre Plaenge e Pininfarina, fortalecendo ainda mais o relacionamento estratégico entre as empresas e evidenciando o compromisso conjunto com a excelência em design, inovação e desenvolvimento de produtos imobiliários de alto padrão.