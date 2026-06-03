Ofício
O presidente da Câmara de Taubaté, Richardson da Padaria (União), encaminhou um ofício nessa quarta-feira (3) ao prefeito Sérgio Victor (Novo) no qual solicita a "realização de uma reunião em caráter de urgência" sobre a greve dos servidores municipais.
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Impactos
No ofício, Richardson alegou que "a paralisação tem gerado impactos significativos na prestação dos serviços públicos essenciais à população, especialmente nas áreas de saúde, educação, assistência social e demais setores da administração municipal, causando preocupação aos munícipes e aos representantes do Poder Legislativo".
Diálogo
"Diante da relevância do tema e da necessidade de construção de soluções que atendam aos interesses da população, dos servidores e da administração pública, entendemos ser fundamental a abertura de um diálogo institucional entre os Poderes Executivo e Legislativo, bem como com a entidade representativa dos servidores municipais", afirmou o presidente da Câmara.
Reunião
"Solicitamos a gentileza de agendar, com a maior brevidade possível, reunião para análise da situação atual, avaliação dos impactos da greve e discussão de alternativas que contribuam para a retomada da normalidade dos serviços públicos municipais bem como uma possível reavaliação e proposta para os funcionários municipais", concluiu o ofício.
Greve
A greve da categoria teve início na última terça-feira (2). No mesmo dia, em ação movida pela Prefeitura, o Tribunal de Justiça expediu uma liminar (decisão provisória) que determina que 70% dos servidores municipais permaneçam em atividade, para garantir que os serviços essenciais não serão prejudicados. Nessa quarta-feira, os funcionários aprovaram a continuidade da paralisação.