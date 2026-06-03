Ofício

O presidente da Câmara de Taubaté, Richardson da Padaria (União), encaminhou um ofício nessa quarta-feira (3) ao prefeito Sérgio Victor (Novo) no qual solicita a "realização de uma reunião em caráter de urgência" sobre a greve dos servidores municipais.

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Impactos

No ofício, Richardson alegou que "a paralisação tem gerado impactos significativos na prestação dos serviços públicos essenciais à população, especialmente nas áreas de saúde, educação, assistência social e demais setores da administração municipal, causando preocupação aos munícipes e aos representantes do Poder Legislativo".