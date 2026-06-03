Greve

Em postagem feita nas redes sociais nessa quarta-feira (3), o prefeito de Taubaté, Sérgio Victor (Novo), culpou a crise financeira do município pela não concessão de reajuste salarial para os servidores - a categoria está em greve. "O servidor tem o mérito do reajuste, tem o mérito de ter um aumento salarial, tem o mérito de ter os ganhos. Agora, é claro que não dá para continuar assim. A conta chegou, a gente já falou isso diversas vezes".

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Crise

"A culpa é do servidor? Claro que não. A culpa são de decisões ruins ao longo do tempo. Vamos lembrar que, desde 2017, o município gasta mais do que arrecada. Tem o famoso empréstimo do CAF [Banco de Desenvolvimento da América Latina], tem a dívida enorme com o IPMT [Instituto de Previdência do Município de Taubaté], que também é uma agressão à aposentadoria de todos os servidores, que a gente está colocando em ordem. Tem a municipalização do hospital [HMUT], que traz um peso muito grande para o município, sem necessariamente o aumento de serviço", disse Sérgio.