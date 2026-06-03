Imagine morar em um prédio com jardins na cobertura, praças ao longo dos pavimentos e até piscina no sétimo andar. E que tais espaços comuns de contemplação e lazer possam ser frequentados pelos moradores, em um contexto de convivência com segurança e qualidade de vida.

Esse edifício existe e será construído no Parque Una São José dos Campos, empreendimento imobiliário lançado pela Idealiza Cidades que traz o conceito de um bairro planejado para promover a conexão entre pessoas, natureza e vida urbana.

O novo bairro está surgindo no icônico Terreno das Vaquinhas e dos Girassóis, no Jardim Aquarius, zona oeste de São José dos Campos. Trata-se de um dos maiores empreendimentos imobiliários do estado de São Paulo.

O Parque Una São José dos Campos é o maior projeto da Idealiza Cidades, que já criou Parque Una em Pelotas (RS) e Uberlândia (MG). Com 560 mil metros quadrados, o empreendimento em São José conquistou 100% das vendas na sua primeira oferta de lotes unifamiliares abertos e possui um VGV de R$ 15 bilhões.

Conceito de moradia

O primeiro lançamento imobiliário do Parque Una São José dos Campos começa a ganhar forma e promete apresentar um novo conceito de moradia para a cidade.

Desenvolvido pela Idealiza Cidades e projetado pelos arquitetos Cristina Martins e Pedro Collares, da Ideia1 Arquitetura, o empreendimento foi concebido para ir além de um edifício residencial: a proposta é criar uma experiência urbana integrada ao espaço público, à natureza e à vida cotidiana.

Com 69 quadras destinadas à incorporação imobiliária, o Parque Una São José dos Campos representa uma das maiores operações urbanas privadas em desenvolvimento no estado de São Paulo. Nesse contexto, os arquitetos afirmam que o projeto nasce a partir de uma lógica diferente da tradicional. O foco inicial está nas pessoas e nos espaços de convivência.

Segundo os responsáveis pelo projeto, a arquitetura foi pensada de fora para dentro. A prioridade é criar ruas mais agradáveis, percursos para pedestres, áreas de encontro e integração entre os espaços públicos e privados. O edifício surge como consequência dessa estratégia urbanística.

“Trabalhamos com a conexão urbana a partir de uma abordagem que valoriza as pessoas e a forma como elas ocupam e vivenciam os espaços”, disse Cristina.

Localização estratégica e vista privilegiada

O primeiro lançamento ocupará uma área considerada pelos arquitetos como uma das mais nobres do novo bairro. O terreno está localizado próximo ao futuro parque central que dará identidade ao empreendimento e conectado a um eixo de mobilidade que prolonga a Avenida Salmão, no Jardim Aquarius, na região oeste de São José.

Além da localização estratégica, outro diferencial é a paisagem. A orientação solar favorece a vista para o pôr do sol sobre a Serra da Mantiqueira, cenário que poderá ser apreciado de diversos pontos do edifício.

Para Cristina Martins, o empreendimento servirá como uma espécie de porta de entrada para o conceito do Parque Una. A arquiteta destaca que a proposta busca reproduzir em São José dos Campos a mesma sensação observada em outros projetos da marca, caracterizados pela qualidade dos espaços urbanos, pela convivência e pela valorização do ambiente público.

Térreo sem carros e conectado à cidade

Um dos diferenciais do projeto é a ausência de veículos visíveis nas áreas nobres do edifício. Os automóveis ficarão distribuídos em três subsolos, liberando completamente o térreo para atividades voltadas às pessoas.

A decisão tem impacto direto na qualidade urbana. Em vez de rampas, garagens aparentes e grandes áreas fechadas, o empreendimento contará com lojas, serviços e espaços de convivência que dialogam diretamente com a rua.

Os arquitetos explicam que os térreos serão permeáveis, permitindo que pedestres atravessem os quarteirões por caminhos internos. A solução reduz distâncias, amplia a circulação e cria novos pontos de encontro.

Além disso, a presença de comércio e serviços no nível da rua contribui para aumentar a segurança, gerar movimento ao longo do dia e fortalecer a sensação de pertencimento ao bairro.

“A gente consegue trazer o público para criar trajetos e conectar com a rua e criar vitalidade”, afirmou Pedro.

Apartamentos valorizam luz natural e paisagem

O empreendimento oferecerá apartamentos de um, dois e três dormitórios, com diferentes configurações e metragens. Independentemente do tamanho, todas as unidades compartilham uma característica considerada fundamental pelos projetistas: a integração com o ambiente externo.

As salas e dormitórios terão janelas piso-teto, ampliando a entrada de luz natural e a conexão visual com a paisagem. Os apartamentos também contarão com varandas, floreiras integradas e amplas aberturas voltadas para a Serra da Mantiqueira.

Outro destaque são as chamadas “abas arquitetônicas”, estruturas que funcionam como grandes beirais modernos. Além de compor a identidade visual da torre, elas ajudam a proteger os ambientes da incidência excessiva do sol e da chuva, aumentando o conforto térmico e reduzindo a necessidade de limatização artificial.

Praças suspensas e lazer distribuído pela torre

A volumetria do edifício foge dos modelos convencionais encontrados em grande parte do mercado imobiliário. Inspirada na topografia do parque e na paisagem da região, a torre apresenta formas orgânicas e assimétricas.

Essa solução permitiu a criação de uma série de praças suspensas distribuídas ao longo da construção. No sétimo pavimento estarão áreas voltadas ao bem-estar, incluindo academia e piscina com vista para o parque. Já no 15º andar haverá coworking, espaço infantil e áreas de convivência.

No topo do edifício, uma das decisões mais simbólicas do projeto: em vez de coberturas exclusivas para poucos moradores, o 27º andar será uma área comum aberta a todos os condôminos.

A proposta democratiza a melhor vista do empreendimento e reforça o conceito de compartilhamento que orienta todo o projeto.

Arquitetura pensada para durar

Os arquitetos também destacam a busca por uma linguagem atemporal. Materiais como concreto aparente, texturas minerais e vegetação integrada às fachadas foram escolhidos para garantir longevidade estética e funcional.

Além do visual contemporâneo, a intenção é que o edifício mantenha sua relevância ao longo das décadas, evitando soluções passageiras e valorizando características permanentes, como conforto, iluminação natural, flexibilidade dos espaços e integração com a natureza.

Para os autores, o primeiro empreendimento do Parque Una São José dos Campos representa uma nova forma de pensar a habitação urbana, unindo arquitetura, urbanismo, sustentabilidade e qualidade de vida em um mesmo projeto.

Assista na íntegra ao segundo episódio do VideoCast e não perca nenhum detalhe dessa conversa especial:

https://youtu.be/MeqjUHLDBWE

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