O Mirage Circus, instalado no Jardim Aquarius, em São José dos Campos, em parceria com o Fundo Social de Solidariedade, vai oferecer ingressos com 50% de desconto. De quarta-feira (3) a domingo (7), o público que doar 1 kg de alimento não perecível (exceto sal) terá direito a meia-entrada em qualquer setor.

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A ação marca os últimos dias de permanência do circo na cidade. Todos os alimentos arrecadados serão distribuídos pelo Fundo Social para famílias em situação de vulnerabilidade.

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