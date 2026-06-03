03 de junho de 2026
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SOLIDARIEDADE

Campanha solidária garante meia-entrada no Mirage Circus em SJC

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Mirage Circus: últimos dias em São José dos Campos
Mirage Circus: últimos dias em São José dos Campos

O Mirage Circus, instalado no Jardim Aquarius, em São José dos Campos, em parceria com o Fundo Social de Solidariedade, vai oferecer ingressos com 50% de desconto. De quarta-feira (3) a domingo (7), o público que doar 1 kg de alimento não perecível (exceto sal) terá direito a meia-entrada em qualquer setor.

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A ação marca os últimos dias de permanência do circo na cidade. Todos os alimentos arrecadados serão distribuídos pelo Fundo Social para famílias em situação de vulnerabilidade.

Atrações

O espetáculo combina tradição circense e tecnologia, trazendo acrobacias, malabarismos e trapézio e o famoso "Globo da Morte", além da estrutura com roda-gigante, carrossel e praça de alimentação. O ator Marcos Frota estará presente em todos os espetáculos da semana.

Horários de espetáculo:

  • Quarta-feira (3): 20h30

  • Quinta-feira (4): 16h30 e 19h

Sexta-feira (5): 20h30

  • Sábado (6): 15h30, 18h e 20h30

  • Domingo (7): 16h e 19h

    • Localização

    O circo fica frente ao Aquarius Open Mall, na avenida Florestan Fernandes, Jardim Aquarius.

    Clique aqui para adquirir ingressos.

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