O Mirage Circus, instalado no Jardim Aquarius, em São José dos Campos, em parceria com o Fundo Social de Solidariedade, vai oferecer ingressos com 50% de desconto. De quarta-feira (3) a domingo (7), o público que doar 1 kg de alimento não perecível (exceto sal) terá direito a meia-entrada em qualquer setor.
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A ação marca os últimos dias de permanência do circo na cidade. Todos os alimentos arrecadados serão distribuídos pelo Fundo Social para famílias em situação de vulnerabilidade.
Atrações
O espetáculo combina tradição circense e tecnologia, trazendo acrobacias, malabarismos e trapézio e o famoso "Globo da Morte", além da estrutura com roda-gigante, carrossel e praça de alimentação. O ator Marcos Frota estará presente em todos os espetáculos da semana.
Horários de espetáculo:
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Quarta-feira (3): 20h30
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Quinta-feira (4): 16h30 e 19h
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Sexta-feira (5): 20h30
Sábado (6): 15h30, 18h e 20h30
Domingo (7): 16h e 19h
Localização
O circo fica frente ao Aquarius Open Mall, na avenida Florestan Fernandes, Jardim Aquarius.