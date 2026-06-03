Taubaté recebe uma nova temporada do Magic World Experience, projeto voltado ao público infantil inspirado em grandes parques temáticos, com diversas atrações como brinquedos interativos, shows de luzes e intervenções artísticas.
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A programação é diversificada e conta com espetáculos teatrais, personagens ao vivo, oficinas criativas, brinquedos interativos, experiências sensoriais, ambientes cenográficos e espaços temáticos criados especialmente para registros fotográficos em família.
Um dos destaques da atração é o castelo encantado, no centro do parque. O espaço ganha vida diariamente com um espetáculo que combina show de luzes, efeitos especiais e trilha sonora original, tornando-se o palco principal da experiência e um dos momentos mais aguardados pelo público.
Espaço
A programação também inclui apresentações infantis inspiradas em grandes sucessos do imaginário popular, encontros com personagens interativos, brinquedos para diferentes faixas etárias
Instalada no Shopping Via Auto, a estrutura está preparada para receber visitantes com conforto, contando com áreas de convivência e integração com a praça de alimentação do centro de compras. O shopping fica na avenida Dom Pedro 1º, nº 7231, Residencial Estoril, Taubaté.