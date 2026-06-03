03 de junho de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
'MAGIC WORLD'

Parque temático aposta no universo infantil em Taubaté

Por Da redação | Taubaté
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação
Magic World Experience
Magic World Experience

Taubaté recebe uma nova temporada do Magic World Experience, projeto voltado ao público infantil inspirado em grandes parques temáticos, com diversas atrações como brinquedos interativos, shows de luzes e intervenções artísticas.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A programação é diversificada e conta com espetáculos teatrais, personagens ao vivo, oficinas criativas, brinquedos interativos, experiências sensoriais, ambientes cenográficos e espaços temáticos criados especialmente para registros fotográficos em família.

Um dos destaques da atração é o castelo encantado, no centro do parque. O espaço ganha vida diariamente com um espetáculo que combina show de luzes, efeitos especiais e trilha sonora original, tornando-se o palco principal da experiência e um dos momentos mais aguardados pelo público.

Espaço

A programação também inclui apresentações infantis inspiradas em grandes sucessos do imaginário popular, encontros com personagens interativos, brinquedos para diferentes faixas etárias

Instalada no Shopping Via Auto, a estrutura está preparada para receber visitantes com conforto, contando com áreas de convivência e integração com a praça de alimentação do centro de compras. O shopping fica na avenida Dom Pedro 1º, nº 7231, Residencial Estoril, Taubaté.

Clique aqui para informações sobre ingressos.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários