Taubaté recebe uma nova temporada do Magic World Experience, projeto voltado ao público infantil inspirado em grandes parques temáticos, com diversas atrações como brinquedos interativos, shows de luzes e intervenções artísticas.

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A programação é diversificada e conta com espetáculos teatrais, personagens ao vivo, oficinas criativas, brinquedos interativos, experiências sensoriais, ambientes cenográficos e espaços temáticos criados especialmente para registros fotográficos em família.