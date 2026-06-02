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ATRAÇÃO

Festidança segue durante o feriado de Corpus Christi em SJC

Por Da Redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 2 min
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Paulo Amaral/FCCR
Festidança segue durante o feriado de Corpus Christi em SJC
Festidança segue durante o feriado de Corpus Christi em SJC

Quem permanecer em São José dos Campos durante o feriado de Corpus Christi poderá acompanhar as atividades do 36º Festidança, que segue até domingo (7) com apresentações, mostras, workshops e aulas abertas em diferentes espaços culturais da cidade.

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As mostras comentadas e competitivas serão retomadas nesta quarta-feira (3), no Cine Santana, com apresentações de artistas independentes. O festival reúne grupos, companhias e bailarinos em diversas categorias.

Na sexta-feira (5) e no sábado (6), o Teatro Municipal receberá as mostras competitivas de Jazz Dance e Street Dance. As apresentações integram a programação oficial da 36ª edição do evento.

Também na sexta-feira, às 20h, o grupo Evolution Street Dance sobe ao palco do CET (Centro de Estudos Teatrais) para apresentar o espetáculo “Máquina do Movimento”.

Os interessados em acompanhar as apresentações devem reservar os ingressos com antecedência. A liberação dos assentos ocorre dois dias antes de cada espetáculo.

Entre os dias 2 e 6 de junho, a Fundação Cultural Cassiano Ricardo também promove workshops e aulas abertas em espaços culturais do município.

O encerramento do festival acontece no domingo (7), às 20h, no Teatro Municipal, com a apresentação da Companhia Ballet Dalal Achcar, do Rio de Janeiro. O grupo levará ao palco o espetáculo “Sem Você”, que aborda as relações humanas.

O 36º Festidança é realizado pela Prefeitura de São José dos Campos e pela Fundação Cultural Cassiano Ricardo, com promoção das rádios CBN Vale FM e Jovem Pan FM.

Programação

3 de junho – quarta-feira

BAILA!
Galpão Altino, às 19h (sem reserva de ingresso)

Encontro de dança voltado ao Forró e ao Zouk.

Coletivo BAILA!

Mostra Comentada de Artistas Independentes
Cine Santana, às 20h

Espetáculos com duração de 20 minutos cada.

4 de junho – quinta-feira

Mostra Comentada – Dança de Salão / Danças Étnicas, Folclóricas e Populares
Teatro Municipal, às 19h

Abertura com o Grupo Cleópatra Dance Studio.

Apresentações:

  • Dança Núbia – Coreografia de Téo Versiani;

  • Danilo Fray e Giovanna Fray com o trabalho “Nos Acordes do Chorinho”.

    • Mostra Comentada de Artistas Independentes – Solos, Duos e Trios
    Cine Santana, às 20h.

    5 de junho – sexta-feira

    Mostra Competitiva – Jazz Dance
    Teatro Municipal, às 19h

    Abertura com a Cia de Dança Anderson Couto.

    Apresentação de “Respostas Sem Perguntas”, Pas de Deux interpretado por Haske e Giulia Stuche, inspirado na música “Why?”, de Annie Lennox.

    Espetáculo “Máquina do Movimento”
    Centro de Estudos Teatrais (CET), às 20h

    Grupo artístico: Evolution Street Dance.

    A montagem é dividida em três atos. O primeiro aborda os sistemas do corpo humano relacionados ao movimento. O segundo faz referência ao desenho “Homem Vitruviano”, de Leonardo da Vinci, explorando conceitos de proporção e simetria. O terceiro trata da relação entre os seres humanos e os recursos tecnológicos na sociedade contemporânea.

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