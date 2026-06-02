Quem permanecer em São José dos Campos durante o feriado de Corpus Christi poderá acompanhar as atividades do 36º Festidança, que segue até domingo (7) com apresentações, mostras, workshops e aulas abertas em diferentes espaços culturais da cidade.

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As mostras comentadas e competitivas serão retomadas nesta quarta-feira (3), no Cine Santana, com apresentações de artistas independentes. O festival reúne grupos, companhias e bailarinos em diversas categorias.