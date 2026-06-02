Quem permanecer em São José dos Campos durante o feriado de Corpus Christi poderá acompanhar as atividades do 36º Festidança, que segue até domingo (7) com apresentações, mostras, workshops e aulas abertas em diferentes espaços culturais da cidade.
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As mostras comentadas e competitivas serão retomadas nesta quarta-feira (3), no Cine Santana, com apresentações de artistas independentes. O festival reúne grupos, companhias e bailarinos em diversas categorias.
Na sexta-feira (5) e no sábado (6), o Teatro Municipal receberá as mostras competitivas de Jazz Dance e Street Dance. As apresentações integram a programação oficial da 36ª edição do evento.
Também na sexta-feira, às 20h, o grupo Evolution Street Dance sobe ao palco do CET (Centro de Estudos Teatrais) para apresentar o espetáculo “Máquina do Movimento”.
Os interessados em acompanhar as apresentações devem reservar os ingressos com antecedência. A liberação dos assentos ocorre dois dias antes de cada espetáculo.
Entre os dias 2 e 6 de junho, a Fundação Cultural Cassiano Ricardo também promove workshops e aulas abertas em espaços culturais do município.
O encerramento do festival acontece no domingo (7), às 20h, no Teatro Municipal, com a apresentação da Companhia Ballet Dalal Achcar, do Rio de Janeiro. O grupo levará ao palco o espetáculo “Sem Você”, que aborda as relações humanas.
O 36º Festidança é realizado pela Prefeitura de São José dos Campos e pela Fundação Cultural Cassiano Ricardo, com promoção das rádios CBN Vale FM e Jovem Pan FM.
Programação
3 de junho – quarta-feira
BAILA!
Galpão Altino, às 19h (sem reserva de ingresso)
Encontro de dança voltado ao Forró e ao Zouk.
Coletivo BAILA!
Mostra Comentada de Artistas Independentes
Cine Santana, às 20h
Espetáculos com duração de 20 minutos cada.
4 de junho – quinta-feira
Mostra Comentada – Dança de Salão / Danças Étnicas, Folclóricas e Populares
Teatro Municipal, às 19h
Abertura com o Grupo Cleópatra Dance Studio.
Apresentações:
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Dança Núbia – Coreografia de Téo Versiani;
Danilo Fray e Giovanna Fray com o trabalho “Nos Acordes do Chorinho”.
Mostra Comentada de Artistas Independentes – Solos, Duos e Trios
Cine Santana, às 20h.
5 de junho – sexta-feira
Mostra Competitiva – Jazz Dance
Teatro Municipal, às 19h
Abertura com a Cia de Dança Anderson Couto.
Apresentação de “Respostas Sem Perguntas”, Pas de Deux interpretado por Haske e Giulia Stuche, inspirado na música “Why?”, de Annie Lennox.
Espetáculo “Máquina do Movimento”
Centro de Estudos Teatrais (CET), às 20h
Grupo artístico: Evolution Street Dance.
A montagem é dividida em três atos. O primeiro aborda os sistemas do corpo humano relacionados ao movimento. O segundo faz referência ao desenho “Homem Vitruviano”, de Leonardo da Vinci, explorando conceitos de proporção e simetria. O terceiro trata da relação entre os seres humanos e os recursos tecnológicos na sociedade contemporânea.