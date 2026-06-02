Requerimentos
Aproveitando o fato de ter maioria na Câmara de São José dos Campos, a base aliada ao governo Anderson Farias (PSD) conseguiu rejeitar nessa terça-feira (2) um total de seis requerimentos da oposição que cobravam informações da Prefeitura.
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Base aliada
Atualmente, a base aliada é composta por 13 vereadores: Claudio Apolinário (PSD), Fabião Zagueiro (PSD), Gilson Campos (PRD), Lino Bispo (PL), Marcão da Academia (PSD), Marcelo Garcia (PRD), Milton Vieira Filho (Republicanos), Rafael Pascucci (PSD), Renato Santiago (União), Rogério da Acasem (PP), Sidney Campos (PSDB), Zé Luis (PSD) e Roberto do Eleven (PSD) - Eleven, que é o presidente da Câmara, vota apenas em caso de empate.
Oposição
Já a oposição é composta por oito vereadores: Amélia Naomi (PT), Anderson Senna (PL), Carlos Abranches (Cidadania), Fernando Petiti (PSDB), Juliana Fraga (PT), Roberto Chagas (PL), Sérgio Camargo (PL) e Thomaz Henrique (PL).
Calçadas
No primeiro requerimento, Abranches pedia informações sobre o contrato "referente à execução de obras de adequação de calçadas com árvores em vários locais do município".
Guri
No segundo requerimento, Abranches pedia informações sobre o contrato "firmado entre o município e a Associação de Cultura, Educação e Assistência Social Santa Marcelina, destinado à execução do Projeto Guri".
Caps
No terceiro requerimento, Abranches pedia informações sobre a licitação "referente à contratação de empresa para construção" do Caps I (Centro de Atenção Psicossocial Infanto-Juvenil).
Sistema
No quarto requerimento, Sérgio pedia "informações sobre a contratação direta de sistema integrado de gestão do ISSQN, Nota Fiscal de Serviço Eletrônica, cadastro mobiliário e fiscalização eletrônica".
Passagens
No quinto requerimento, Sérgio pedia "informações sobre a contratação direta da Empresa de Ônibus Pássaro Marrom S/A para fornecimento de passagens rodoviárias destinadas ao transporte de pacientes em tratamento fora do município".
Centro Logístico
No sexto requerimento, Sérgio pedia informações sobre o termo de autorização "firmado com a empresa CS Infra S.A., para elaboração de estudos destinados à estruturação de parceria relacionada ao Centro Logístico Municipal de São José dos Campos".
Blindagem
A rejeição de requerimentos é uma forma de blindar o governo Anderson, já que esse tipo de documento deve ser respondido obrigatoriamente em 15 dias quando aprovado em plenário. Com a rejeição, a Prefeitura não é obrigada a responder à Câmara.