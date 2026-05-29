O alto padrão da Plaenge se expande na Nova Campinas com o lançamento do Belgravia, empreendimento que reúne sofisticação, funcionalidade e a qualidade já reconhecida da construtora. Inspirado na elegância atemporal do tradicional bairro londrino de mesmo nome, o projeto contará com duas torres em um dos endereços mais valorizados de Campinas, com apartamentos amplos e soluções arquitetônicas pensadas para conforto, privacidade e praticidade no dia a dia.

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Com tipologias que variam de 136 m² a 279 m², o Belgravia traz plantas inteligentes, áreas de lazer completas e acabamentos de alto padrão, reforçando o posicionamento da Plaenge no segmento de empreendimentos exclusivos. O apartamento decorado e mais detalhes sobre a proposta podem ser conhecidos na central de vendas da Plaenge, na Avenida Jesuíno Marcondes Machado, 765, também na Nova Campinas.